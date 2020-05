Niedersachsen testet sämtliche Schlachthofmitarbeiter auf das Coronavirus. (Mohssen Assanimoghaddam /dpa)

Sollte es zu großflächigen Schließungen von Schlachthöfen in Niedersachsen kommen, hätte das massive Folgen für die Branche, die Landwirte und den Tierschutz. Die Verbraucher hingegen würden nach Experteneinschätzung an der Ladentheke und an der Supermarktkasse zunächst nichts davon merken.

„Die Versorgung der Menschen ist sichergestellt, auch für den Fall, dass Schlachtbetriebe geschlossen werden müssten“, sagt Tim Koch, Analyst Fleischwirtschaft bei der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft AMI. "Es gibt Bestände. Die Kühlhäuser sind voll. Außerdem sind wir beim Schweinefleisch Exportnation. Deshalb würde zunächst der Export reduziert.“ Höchstens regional und dann auch nur für kurze Zeit könne es zu Engpässen kommen, wenn etwa der Standardlieferant des örtlichen Supermarktes schließen müsste. „Aber dann würden sofort neue Lieferketten und Wege aufgebaut“, sagt Koch.

„Dramatisch“ nennt dagegen Albert Hortmann-Scholten, Marktexperte bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, die Folgen von möglichen Betriebsschließungen für die Erzeuger und den Tierschutz. Ein Drittel des deutschen Schweinefleisches wird in Niedersachsen produziert. Mitte vergangener Woche hatte die Landesregierung flächendeckende Tests von Schlachthofmitarbeitern angekündigt, nachdem zuvor vor allem in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg mehrere Hundert Fälle von Mitarbeitern bekannt geworden waren, die sich mit Corona infiziert hatten.

In Niedersachsen haben die örtlichen Gesundheitsämter mit den Tests begonnen. In Bakum im Landkreis Vechta sind die ersten 85 Mitarbeiter einer Westfleisch-Fabrik negativ getestet worden, ebenfalls negativ sind die Tests von 53 Beschäftigten in einem anderen Betrieb im Landkreis Vechta ausgefallen.

Tiergerechte Versorgung und Haltung nicht mehr sicherzustellen

Die Entscheidung über mögliche Schließungen als Folge von positiven Tests würden die Landkreise in Abstimmung mit dem Landesgesundheitsamt und dem niedersächsischen Sozial- und Gesundheitsministerium treffen. „Betriebsschließungen wären nicht nur aufgrund der Erzeugerpreisentwicklung für viele Landwirte existenzbedrohend, sondern auch aus Tierschutzgründen dramatisch“, sagt Hortmann-Scholten. Durch eine drohende Überbelegung der Ställe hätten Schweinemäster und Ferkelerzeuger Probleme, weil sie die ordnungsgemäße, tiergerechte Versorgung und Haltung der Schweine nicht mehr sicherstellen könnten.

Schon seit ein paar Wochen leiden Schweinemäster darüber hinaus unter einem Preisverfall für ihre Schlachttiere. „Dumpingpreise in den USA und internationale Turbulenzen setzen die Schweinepreise weltweit massiv unter Druck“, so Hortmann-Scholten. Besonders hart trifft es den Sauenfleischabsatz. Aus Sauenfleisch werden häufig Bratwürste hergestellt. Doch Maifeste, Schützenfeste und zahlreiche weitere große Feierlichkeiten sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Hortmann-Scholten: „So fehlt es in einer der üblicherweise absatzstärksten Perioden des Schweinefleischgeschäfts an Großabnehmern für Grillartikel – noch größer wurde der Angebotsstau durch die Schließungen von Hotels, Restaurants und Kantinen.“

Sollte es zu Schließungen kommen, fordert das Landvolk Niedersachsen eine Zusammenarbeit der Schlachthöfe mit den Behörden. „Für unsere Tierhalter ist es wichtig, dass sie ihre schlachtreifen Tiere vermarkten können, daher ist eine schnelle Freigabe der Schlachthöfe nötig“, teilte eine Sprecherin mit.

Eine Politik der „Null-Toleranz“

Die Schlachtbetriebe stehen politisch stark unter Druck. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte vergangene Woche eine Politik der „Null-Toleranz“ angekündigt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte versprochen: „Wir werden aufräumen mit diesen Verhältnissen.“ Verschiedene Gewerkschaften kritisieren „skandalöse Arbeits- und Wohnbedingungen“ in den Betrieben. „Wenn wir unsere Hühner so unterbringen würden, hätten wir ein Problem mit dem Tierschutz“, sagt Matthias Brümmer, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten im Raum Oldenburg-Ostfriesland.

Die Fleischbranche selbst fühlt sich ungerecht behandelt. Der Verband der Fleischwirtschaft (VDF) teilt mit: „Einzelne Politiker und Gewerkschafter bringen aktuell faktenfreie Vorwürfe in Umlauf, die sich pauschal gegen die gesamte Fleischwirtschaft richten.“ Der VDF, der die Interessen von 200 Unternehmen mit rund 100.000 Arbeitsplätzen vertritt, hatte zuletzt mitgeteilt, dass man die zuständigen Bundesminister zu einem Runden Tisch einladen wolle. Dafür sollten die Ministerien dem VDF einen kurzfristigen Termin nennen. Wenn in den Gesprächen konkrete Ansatzpunkte ausgemacht würden, so heißt es, „sind wir offen für Verbesserungen und treten für eine bundeseinheitliche Umsetzung ein“.