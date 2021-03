Quarantäne kann manchmal auch Vorteile haben. Persönlich musste Staatskanzleichef Jörg Mielke (SPD) die schwere Schlappe der rot-schwarzen Landesregierung vor dem Niedersächsischen Staatsgerichtshof in Sachen Parlamentsbeteiligung bei neuen Corona-Regeln nicht entgegennehmen. Wie sein Chef, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), war Mielke am Dienstag wegen eines Infektionsfalls in der Regierungszentrale immer noch an die häusliche Isolation gebunden. Während Grüne und FDP in Bückeburg von einem „Sieg der parlamentarischen Demokratie“ sprachen, rang sich die Staatskanzlei erst Stunden später schriftlich einen knappen Kommentar ab.

Das Urteil der neun höchsten Richter des Landes hatte es in sich. Unmissverständlich stellte der Staatsgerichtshof einen groben Verstoß gegen die Niedersächsische Landesverfassung durch die SPD/CDU-Landesregierung fest. Und gab damit einem Normenkontrollantrag der Oppositionsfraktionen von Grünen und FDP in vollem Umfang statt. „Die Antragsgegnerin hat den Landtag in seinem Recht aus Artikel 25 auf frühzeitige und vollständige Unterrichtung über die Vorbereitungen von Verordnungen verletzt“, lautete abgekürzt der Urteilstenor.

Opposition zu spät informiert

Gerichtspräsident Thomas Smollich bezog sich auf drei Corona-Verordnungen vom April und Mai, deren Entwürfe das Sozialministerium zwar den kommunalen Spitzenverbänden zur Stellungnahme vorgelegt hatte, nicht aber allen Abgeordneten. Zumindest die Opposition erfuhr von den Einzelheiten zur Öffnung von Bau- und Gartenmärken sowie zu den Konzepten für die Gastronomie erst durch Pressekonferenzen oder auf beharrliches Nachbohren im Sozialausschuss.

Mehr zum Thema Stefan Birkner im Interview „Das halte ich für verfassungswidrig“ Stefan Birkner ist Vorsitzender der niedersächsischen FDP-Landtagsfraktion. Im Interview spricht der Jurist über das Ansammlungsverbot und die bevorstehenden Wahlen. mehr »

Unvollständig und zu spät, befand Smollich angesichts der Bedeutung der in Rede stehenden Corona-Vorschriften. „Die Verordnungen enthalten Regelungen, die weitreichende gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen haben, von erheblicher Grundrechtsrelevanz sind, Entschädigungsansprüche gegen das Land auslösen könnten, in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert werden und starke Beachtung finden.“ Nur mit deren frühzeitiger Kenntnis könne das Parlament auf „Augenhöhe handeln“, seine Kontrollfunktion ausüben sowie eigene Alternativen entwickeln, erklärte der Gerichtspräsident. Diese Informationen seien eine „Bringschuld“, also auch ohne Antrag zu liefern. Und dieses Recht habe der Landtag als Ganzes. Eine Unterrichtung im Ausschuss oder von einzelnen Funktionsträgern reiche nicht.

FDP fühlt sich bestätigt

Man fühle sich durch das Urteil voll bestätigt, freute sich FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. „Es steht nicht in der Disposition der Landesregierung, ob und wann sie unterrichtet.“ Jetzt sollte die Koalition dies als „Weckruf“ verstehen, um künftig gemeinsam nach Wegen aus der Krise zu suchen.

Ob bei Kitas, Schulen, Gaststätten oder Kultur – es gebe genug Beispiele für überhastete und widersprüchliche Corona-Regeln, die man mit der Opposition besser hätte gestalten können, meinte Grünen-Parlamentsgeschäftsführer Helge Limburg. „Die Arroganz der Landesregierung gegenüber dem Landtag hat hoffentlich jetzt ein Ende.“ Das Urteil habe Bedeutung für ganz Deutschland. „Es stellt klar, dass man auch in solchen Krisenzeiten nicht einfach an den gewählten Parlamenten vorbei durchregieren kann.“

Mehr zum Thema Vorsichtsmaßnahmen auch im Gericht Wie das Coronavirus die Justiz in Niedersachsen durcheinanderbringt Verschobene Prozesse, Urteile in Notbesetzung: Das Coronavirus stellt auch die Justiz in Niedersachsen vor Herausforderungen. Die Gerichte fahren den Betrieb derzeit auf ... mehr »

Staatskanzleichef Mielke verwies dagegen darauf, dass die Regierung bereits seit einem dreiviertel Jahr den Landtag parallel zu den Kommunalverbänden informiere. „Ein Verstoß gegen Artikel 25 der Landesverfassung steht seitdem nicht mehr im Raum.“ Dieses Zugeständnis, das nicht zuletzt unter dem Eindruck der Ende Mai in Bückeburg eingereichten Organklage erfolgte, war allerdings ausdrücklich nur freiwillig. Die Regierung, konstatierte der Staatsgerichtshof, halte diese Vorgehensweise eigentlich für überobligatorisch und politisch nicht zumutbar.

Jetzt wird sie dazu gezwungen: Das Gericht verwarf alle Einwände der Staatskanzlei. Die rot-schwarze Regierung hatte ihre Geheimniskrämerei mit der besonderen Eilbedürftigkeit der Verordnungen begründet. Außerdem argumentierte sie, dass eine Unterrichtung vor der offiziellen Verkündung noch zum „Schutzbereich der internen Willensbildung“ gehöre. Spätestens mit der Übersendung der Entwürfe an die Kommunalverbände sei dieser Binnenbereich aber verlassen worden, konterte Smollich. Mit E-Mails und Einstellung in das Landtags-Intranet hätte man trotz der gebotenen Eile für „eine zügige und kurzfristige Information aller Abgeordneten“ sorgen können.

Opposition in den sozialen Medien aktiv

Auch die regierungsamtliche Behauptung, eine frühere Information habe für die Opposition keinen besonderen Mehrwert, zerpflückte der Niedersächsische Staatsgerichtshof. Die Unterrichtungspflicht der Verfassung sei nicht davon abhängig, welchen Nutzen sie den Abgeordneten bringe. Es sei allein deren Sache, ob sie davon für eigene Initiativen Gebrauch machten, betonte Gerichtspräsident Smollich. Im Übrigen hätten die Oppositionsfraktionen ihre verfassungsrechtlich zugewiesenen Kontrollaufgaben in eilbedürftigen Angelegenheiten durch Stellungnahmen in den sozialen Medien und in der Presse ausgeübt, indem sie dort Alternativen zum Regierungshandeln aufgezeigt hätten.