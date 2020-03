Niedersachsens Regierung möchte sich mehr für den Naturschutz einsetzen. (Frank Rumpenhorst/dpa)

Die rot-schwarze Landesregierung sah sich offenbar zu einer schnellen Reaktion gezwungen. Kaum hatte das breite Bündnis von niedersächsischen Naturschützern, Parteien und Bio-Anbietern am Montag in Hannover sein Volksbegehren „Artenvielfalt. Jetzt!“ präsentiert, zogen Umweltminister Olaf Lies (SPD) und Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) nach. In einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz kündigten die Ressortchefs schärfere Regeln in den geplanten Novellen zum Naturschutzgesetz, Wassergesetz und Waldgesetz an. In den bisherigen ­Regierungsentwürfen ist davon noch nicht viel zu finden.

So sollen Bäche, Kanäle und kleine Flüsse an ihren Ufern jetzt eine Schutzzone mit einem Dünge-und Spritz-Verbot erhalten – ein Vorhaben, das noch unter der vorherigen rot-grünen Koalition am erbitterten Widerstand der SPD gescheitert war. Daneben soll der Pestizideinsatz drastisch reduziert werden. Außerdem wollen Lies und Otte-Kinast mit Vorgaben und Fördermitteln den Anteil des Öko-Landbaus von derzeit 4,1 Prozent deutlich erhöhen – bis 2025 auf zehn Prozent, bis 2030 auf 15 Prozent. Dazu strebe man eine Art „Gesellschaftsvertrag“ mit Landwirten und Naturschutzverbänden an.

Gleiche oder ähnliche Forderungen hatten zuvor auch die 76 Bündnispartner erhoben. Ihr Volksbegehren hat ebenfalls konkrete ­Änderungen der drei genannten Gesetze zum Ziel, um den dramatischen Rückgang bei Pflanzen und Tieren zu stoppen. Darin finden sich fünf Meter breite Randstreifen an Gewässern dritter Ordnung, zudem eine ­stufenweise Steigerung der Öko-Quote auf 20 Prozent bis zum Jahr 2030, ein Verbot von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln in Naturschutzgebieten, ein Abbremsen der Versiegelung von Böden sowie Förderprogramme für Moore, Grünland und Hecken.

11.000 Arten in Niedersachsen bedroht

„Gleichzeitig sehen wir einen Erschwernisausgleich vor“, so Hans-Joachim Janßen, Landeschef der Grünen, die zu den Mitinitiatoren der Unterschriftensammlung gehören. Landwirte oder Forsteigentümer dürften keine wirtschaftlichen Nachteile erleiden.

„In Niedersachsen ist die Hälfte der 11.000 Arten bedroht“, beklagte der Vorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu), Holger Buschmann. „Es geht nicht allein um Kammmolch oder ­Kiebitz. Es geht um unser gesamtes Ökosystem, um gesunde Luft, sauberes Wasser und nährstoffreiche Böden für gute Lebensmittel.“ Vor einem weiteren Bienensterben warnte Klaus Ahrens, Vizevorsitzender des Berufsimkerverbandes. Das hätte schlimme Folgen nicht nur für die Honigproduktion, sondern für die gesamte Landwirtschaft. Ein Drittel der Nutzpflanzen wie Äpfel oder Tomaten sei auf die Bestäubungsleistung der Bienen angewiesen. Zum Naturschutzbündnis gehören Linke, ÖDP, Piraten, WWF, BUND, Bio-­Bäcker, Naturkost-Betriebe, Gewerkschaften und die Bewegung „Fridays for Future“.

Weder Regierung noch Volksbegehren-Initiative legten fertige Gesetzentwürfe vor. Die Minister machten allerdings keinen Hehl daraus, dass sie mit ihren Vorstoß unter Einbeziehung der Landwirtschaft das Volksbegehren überflüssig machen wollen – nicht zuletzt, um den Grünen einen potenziellen Wahlkampfschlager zu nehmen. Lies warnte vor einer „Aus­einandersetzung auf der Straße“, gar vor einer „Spaltung in der Gesellschaft“.

Die Bauern dürfe man nicht als Gegner betrachten, sondern man brauche sie als Partner, meinte ­Otte-Kinast. „Unsere Landwirte sind Teil der Lösung.“ Um die Umweltschützer von Nabu und BUND auf ihre Seite zu ziehen, will die Landesregierung offenbar auch viel Geld bereitstellen. Von jährlich einem „hohen zweistelligen Millionenbetrag“ sprach der Umweltminister. Dies könnte eine Verdopplung des Naturschutz-Etats von derzeit 70 Millionen Euro bedeuten.

In einem ersten Schritt muss das Bündnis binnen sechs Monaten 25.000 Unterschriften sammeln, um die Zulassung als Volksbegehren zu erreichen. Nach einer Prüfung durch die Landesregierung müssen dann binnen weiterer sechs Monate zehn Prozent der Wahlberechtigten – knapp 610.000 Niedersachsen – die Initiative unterstützen. Diese käme dann als Gesetzentwurf in den Landtag. Lehnt das Parlament diesen Entwurf ab, folgt zwingend ein Volksentscheid. In Bayern war ein Volksbegehren von mehr als 200 Organisationen zur Artenvielfalt erfolgreich. Fast 1,8 Millionen Unterschriften setzten die CSU-geführte Landesregierung von Ministerpräsident Markus Söder unter Zugzwang. Im vergangenen Juli verabschiedete der Landtag in München das Gesetz mit deutlich schärferen Vorschriften zum Umwelt- und Naturschutz. Ähnliche Initiativen gibt es in Brandenburg und Baden-Württemberg. Im rot-grün-rot ­regierten Bremen, wo die Hürde mit fünf Prozent der Wahlberechtigten deutlich niedriger liegt, gibt es laut Naturschutzbund derzeit keine Bestrebungen für ein Volksbegehren.