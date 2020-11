Eine 60-Stunden-Woche ist möglich. "Diese Allgemeinverfügung löst aber keine Verpflichtung aus, 60 Stunden pro Woche zu arbeiten", sagt Sozialministerin Carola Reimann. (Christophe Gateau /dpa)

Sozialministerin Carola Reimann (SPD) hat die Erhöhung der zulässigen Arbeitszeit auf 60 Stunden pro Woche für bestimmte Branchen verteidigt. „Mit der getroffenen Regelung ermöglichen wir, dass in Berufsgruppen, die unmittelbar mit der Bekämpfung der Pandemie beschäftigt sind, zeitlich flexible Lösungen im Einklang mit dem Arbeitszeitgesetz gefunden werden können“, erklärte Reimann.

Dies betrifft unter anderem Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen, bei Not- und Rettungsdiensten, in Verkehrs- und Hafenbetrieben sowie bei Energieversorgern und Abfall- und Abwasserentsorgern. Die Produktion und der Transport von Waren in der Medizin- und Arzneimittelbranche ist nun außerdem auch an Sonn- und Feiertagen möglich. Die Maßnahme, die eine tägliche Arbeitszeit von bis zu zwölf Stunden erlaubt, gilt befristet bis Ende Mai 2021.

Vor allem die Pflegekammer Niedersachsen kritisiert die Entscheidung auf das Schärfste. „Monatelang hat das Land verschlafen, die medizinischen Einrichtungen auf die zweite Welle der Corona-Pandemie vorzubereiten“, sagt Pflegekammer-Präsidentin Nadya Klarmann. „Jetzt sollen wieder die Beschäftigten in den systemrelevanten Berufen unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit die Situation retten. Die Landesregierung torpediert das jahrelange Bemühen, Pflegeberufe attraktiver zu machen.“ Eine Ausdehnung der Arbeitszeit werde die Kolleginnen und Kollegen aus dem Beruf treiben. Die Allgemeinverfügung des Landes müsse revidiert werden.

"Diese Allgemeinverfügung löst keine Verpflichtung aus, 60 Stunden pro Woche zu arbeiten“, stellt die Sozialministerin klar. In der Praxis könnten vielmehr Mehrschichtensysteme oder „Arbeitsblöcke“ ermöglicht werden. Dies könne in dem Moment erforderlich werden, in dem es zu Covid-Ausbrüchen in einer Einrichtung wie einem Pflegeheim oder einem Krankenhaus komme und Pflegepersonal oder Ärztinnen und Ärzte in Quarantäne gehen müssten.

Kammer fordert aufschiebbare Eingriffe auszusetzen

Die Pflegekammer hält dagegen: Die Regierung solle sich schämen, auf den Rücken der Menschen, die das System am Laufen halten, ihre Fehler in der Pflegepolitik auszubügeln. Die Kammer fordert stattdessen, aufschiebbare Eingriffe wie zu Beginn der Pandemie auszusetzen, auf diese Weise könne die Mehrbelastung des Personals reduziert werden. Generell gelte: Das Gesundheitssystem werde nicht zusammenbrechen, weil Betten oder Beatmungsgeräte fehlen, sondern weil die Pflegefachpersonen in einer nie zuvor da gewesenen Art und Weise verheizt werden, kritisierte Klarmann.

„Wir wissen um die besondere körperliche und auch psychische Belastung für viele Beschäftigte, die beruflich mit der Bewältigung dieser Pandemie konfrontiert sind“, sagt Reimann. Sie weist auch auf die Grenzen der Regelung hin: Im Durchschnitt darf auch weiterhin innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen nicht mehr als acht Stunden täglich gearbeitet werden. Die Arbeitgeber seien außerdem verpflichtet, die Mehrarbeit auszugleichen.