Ist ihren Job los: Maren Brandenburg (dpa/Ole Spata)

Mit der Entlassung zieht Innenminister Boris Pistorius (SPD) nach Informationen des WESER-KURIER die Konsequenzen aus der Pannenserie bei der Behörde, durch die in der vergangenen Woche ein V-Mann des Geheimdienstes in der linken Szene der Uni-Stadt aufgeflogen war. Am Nachmittag will der Minister den Verfassungsschutz-Ausschuss des Landtages über seinen Schritt informieren.

+++Mehr dazu in Kürze+++