Auf vielen Straßen in Niedersachsen kam es im Weihnachtsverkehr zu Staus. (Holger Hollemann/dpa)

An Heiligabend haben in Niedersachsen Verkehrsunfälle und durch sie ausgelöste Sperrungen die Geduld der Reisenden auf die Probe gestellt. Auf der viel befahrenen West-Ost-Autobahn 2 hat ein schwerer Unfall mit vier Fahrzeugen und sieben Verletzten zu langen Staus geführt. Drei Menschen wurden schwer verletzt. Auf der knapp vier Stunden gesperrten Strecke Richtung Berlin kam es auf der Höhe der Anschlussstelle Hämelerwald zu Rückstaus von mehr als fünf Kilometern Länge, teilte die Autobahnpolizei am Montag mit.

Für eine zweieinhalbstündige Sperrung der Autobahn 39 in Richtung Hamburg sorgte ein Tanklastzug, der an der Mittelschutzplanke zum Stehen gekommen war. Eine Funkstreife entdeckte in der Fahrerkabine zwischen den Anschlussstellen Winsen Ost und Winsen West den leblosen Fahrer. Nach ersten Ermittlungen hatte der Mann auf dem Weg nach Hamburg seine Frau telefonisch über sein Unwohlsein informiert.

Der Unfall auf der Autobahn 2 war nach Darstellung der Polizei offenbar Folge eines verhängnisvollen Spurwechsels. Dabei kam ein Auto so ins Schlingern, dass es über alle drei Fahrstreifen schleuderte und mit Wucht in einen langsam fahrenden Kleinwagen krachte, der auf den Parkplatz Röhrse Süd abbiegen wollte. "Dieser Wagen wurde katapultmäßig über die Hälfte des Parkplatzes geschleudert und blieb auf dem Dach liegen", sagte ein Polizeisprecher.

Nach dem Rammen des Kleinwagens raste das außer Kontrolle geratene Fahrzeug dann laut Feuerwehr über den Parkplatz in ein weiteres Auto - dabei wurde ein Kind leicht verletzt. Der Fahrer des außer Kontrolle geratenen Autos ist schwer verletzt. Die Rettungskräfte fanden bei der Ankunft ein weit gestreutes Trümmerfeld vor. Erschwert wurden die Arbeiten zudem, weil es sich bei einem der Unfallwagen um einen Elektrowagen der Marke Tesla handelte. Die Feuerwehr musste erst einmal beim Hersteller in Erfahrung bringen, wie ein derartiges Modell stromlos geschaltet werden kann.

Unabhängig voneinander wurden am Montag bei weiteren Unfällen im Lande mindestens zwei weitere Menschen getötet. Im Landkreis Aurich kam ein 76 Jahre alter Autofahrer von der Fahrbahn ab, krachte gegen einen Baum und starb. Eine 61-Jährige im Landkreis Verden kollidierte ebenfalls mit einem Baum - sie überlebte schwer verletzt. Im Northeimer Ortsteil Hohnstedt wurde ein 61-Jähriger Mann von einem Autofahrer erfasst - er erlag seinen schweren Verletzungen. (dpa)