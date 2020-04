Niedersachsen will bis Juli den Abschuss von gefährlichen Wölfen genau regeln. Der Entwurf der Wolfsverordnung, die die neuen Ausnahmen zur Tötung der streng geschützten Tiere nach dem Bundesnaturschutz auf Landesebene regelt, sei in Kürze fertig und solle dann den Verbänden zur Anhörung übermittelt werden, sagte ein Sprecher von Umweltminister Olaf Lies (SPD) dem WESER-­KURIER. „Vor der Sommerpause wollen wir alles fest haben.“

Derzeit seien aber noch „viele Feinheiten“ abzustimmen. Die FDP geht bereits einen Schritt weiter und fordert ein „aktives Bestandsmanagement“. Das Umweltministerium will vor allem die Jäger, die künftig die Entnahmen mit Erlaubnis des Landes tätigen sollen, rechtlich „wasserdicht“ absichern. Für die unberechtigte Tötung eines besonders geschützten Tieres drohen gemäß Naturschutzgesetz bis zu fünf Jahre Haft.

„Nach einem Abschuss soll sich ja kein Staatsanwalt auf die Fährte der Jäger setzen“, betont der Sprecher. Dazu werde die Verordnung einen detaillierten Katalog von unerwünschten bis gefährlichen Verhaltensweisen des Wolfes und die möglichen Reaktionen darauf festlegen – von der Besenderung der Tiere über die Vergrämung mit Gummigeschossen bis hin zum Abschuss.

Nach dem neuen Naturschutzgesetz können „zur Abwendung ernster land-, forst-, fischerei- oder wasserwirtschaftlicher Schäden oder sonstiger ernster Schäden“ ein oder mehrere Raubtiere getötet werden. Das gilt selbst dann, wenn sich etwa Nutztierrisse keinem konkreten Rudel-Mitglied zurechnen lassen. Und laut Begründung der Novelle darf notfalls auch ein ganzes Rudel ausgelöscht werden, wenn anders große Schäden nicht mehr zu verhindern sind.

Aktuell stehen der Rüde GW1027m aus dem Rudel Ebstorf und die Fähe GW242f aus dem Rudel Eschede (beide Landkreis Uelzen) auf der Abschussliste des Ministeriums in Hannover. Die Wölfe hatten trotz ausreichend geschützter Herden wiederholt mehrere Schafe gerissen. Die Genehmigung zur Tötung läuft bis zum 30. Juni. Im Fall der Wölfin ist der Vollzug allerdings zwischen dem 15. April und 15. Mai „aus Tierschutzgründen“ ausgesetzt.

Damit solle die Versorgung eventuell in diesem Frühjahr geborener Welpen sichergestellt werden, erklärt das Umweltressort. Für den lange Zeit gesuchten Rodewalder Problemwolf besteht dagegen keine Abschusserlaubnis mehr, weil er seit Monaten nicht mehr aufgefallen ist – entweder, weil er sich zurückgezogen hat oder inzwischen gestorben ist. Derzeit gibt es in Niedersachsen 26 bestätigte Rudel und fünf Wolfspaare mit insgesamt deutlich über 200 Tieren.

Für eine Bestandsregulierung des streng geschützten Wolfs mit festen Abschussquoten wie in anderen EU-Staaten sieht die SPD/CDU-Landesregierung derzeit keine Möglichkeiten. Für Ressortchef Lies befindet sich der Wolf in Niedersachsen zwar bereits auf dem Weg zu einer nicht mehr gefährdeten Art. Dies sei aber für ganz Deutschland zu bewerten; und hier seien die Rudel eben nicht gleichmäßig verteilt. Außerdem verweist Hannover auf Brüssel, da die Festlegung des Schutzstatus in erster Linie Sache der EU sei.

Dort macht inzwischen der niedersächsische Europaabgeordnete Jan-Christoph Oetjen (FDP) aus Sottrum Druck. In einer Parlamentsanfrage will er von der EU-Kommission wissen, ob man nicht längst von einem günstigen Erhaltungszustand des Wolfes in Deutschland ausgehen müsse. Denn die dafür in der FFH-Richtlinie gesetzte Grenze von 250 Tieren sei doch schon weit überschritten. „Sieht die Kommission die Möglichkeit, ein aktives Bestandsmanagement für diese Population auf den Weg zu bringen?“, fragt Oetjen. Die EU-Kommission muss darauf binnen sechs Wochen antworten.

„Die Population der Wölfe hat sich gut entwickelt“, ergänzt der Europaabgeordnete im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Jetzt müsse man dringend zu einem rationalen Umgang mit dem Wildtier kommen und ein Konzept zur Regulierung erarbeiten. Gerade in Gebieten, die sich schlecht durch Abwehrmaßnahmen wie Zäune schützen ließen, müsse man endlich agieren, fordert Oetjen mit Blick auf die Situation an den niedersächsischen Deichen. „Auch die Weidetiere sind auf unseren Schutz angewiesen. Eine Zwei-Klassen-Mentalität beim Tierschutz darf es in keinem Fall geben.“