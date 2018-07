Schweden kämpft gegen die schlimmsten Waldbrände seiner Geschichte. (dpa)

Die 52 Feuerwehrleute aus Nienburg sind auf dem Weg zu ihrem Einsatz gegen die verheerenden Waldbrände in Schweden wegen akuter Gefahr umgeleitet worden. Zunächst sollte der Einsatzort Älvdalen sein. Dort hat sich die Waldbrand-Lage nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums in der Zwischenzeit aber so verschärft, dass die Einsatzkräfte aus dem Gebiet in Sicherheit gebracht wurden.

Die Feuerwehrleute aus Nienburg sind in das von Älvdalen etwa 80 Kilometer entfernte Särna - auch in der Region Dalarna - umgeleitet worden. Dort kamen sie am Montagmorgen an. "Die Feuerwehrleute sind knapp 36 Stunden unterwegs gewesen und müssen sich erstmal kurz ausruhen, bevor es losgeht", sagte eine Innenministeriumssprecherin.

Die freiwillige Feuerwehrtruppe soll in der am stärksten betroffenen Region Dalarna gegen die Waldbrände kämpfen. Schweden hatte die Bundesrepublik um Hilfe gebeten, um die verheerenden Feuer in den Griff zu bekommen. Im Laufe des Montags soll das weitere Vorgehen festgelegt werden. Die Brandbekämpfer aus Niedersachsen sind zunächst für eine Woche für den Einsatz angefordert worden. Am Samstagabend hatten sie sich mit ihren Löschfahrzeugen auf den Weg in den Norden gemacht. (dpa)