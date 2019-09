Im Niedersächsischen Landtag war am Mittwoch unter anderem der Landeshaushalt 2020 Thema. (Sina Schuldt/dpa)

Die Opposition im niedersächsischen Landtag hat die Haushaltsdebatte zu einer Generalabrechnung genutzt. Sie warf der rot-schwarzen Landesregierung mangelnden Ehrgeiz und Mittelmaß vor. „Dieser Haushalt ist nicht wetterfest“, sagte Grünen-Fraktionschefin Anja Piel am Mittwoch nach der Vorstellung des Landeshaushalts für 2020. Es gebe zu wenig Geld für Bildung und Klimaschutz - und eine Agrar- und Verkehrswende sei nicht in Sicht. „Wir verbinden Vorsicht mit Vorsorge und Weitblick“, betonte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) dagegen. Vor allem in Infrastruktur, Wirtschaftsförderung, Innovation, ländliche Entwicklung und Klimaschutz werde investiert. (dpa/lni)