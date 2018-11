Niels Högel ist wegen Mordes an 100 Patienten an den Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg angeklagt. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Niels Högel starrt lange auf das Foto eines Mannes. Es ist eines seiner vermeintlichen Opfer, Bernhard B., gestorben am 14. September 2001. Weil Högel ihm eine tödliche Überdosis des Herzmedikaments Gilurytmal gespritzt haben soll, wie ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft. Högel blickt konzentriert auf das Foto, das die Rechtsanwältin des Sohns von Bernhard B. ihm gegeben hat. Högel schüttelt leicht den Kopf. „Nein. Tut mir leid“, sagt er. Keine Erinnerung ploppt hoch.

„Was macht das Bild mit Ihnen?“, fragt die Rechtanwältin.

„Es löst Traurigkeit und Schuld in mir aus“, sagt Högel. Und dann schiebt er noch nach: „Ob man mir das glaubt oder nicht. Aber es macht mich traurig, wenn ich Fotos der Menschen sehe, die durch meine Hand ihr Leben verloren haben. Ich kann das nicht wieder gut machen. Wenn es einen Weg dafür gebe, würde ich ihn gehen. Aber ich mache das hier in der vollen Überzeugung, dass ich möglichst jedem Angehörigen eine Antwort geben kann.“

Högel ist bemüht, sich an die Fälle zu erinnern. Und auch, seine früheren Erinnerungslücken zu erklären. Lange stritt er ab, nicht nur in Delmenhorst, sondern auch in Oldenburg Patienten manipuliert zu haben, wie es in der Sprache dieses Prozesses so technisch heißt. Manipuliert bedeutet, dass Högel schwer kranke Intensivpatienten zwischen Februar 2000 und Juni 2005 mit Medikamenten vergiftet und an den Rand des Todes oder sogar darüber hinaus gespritzt hat, um sich anschließend bei ihrer Wiederbelebung zu profilieren. Häufig gelang es, unvorstellbar oft aber nicht. Die 100 nun angeklagten Fälle sind wohl nur ein Teil der betroffenen Patienten. Diejenigen, die feuerbestattet wurden (und das war rund die Hälfte aller Verdachtsfälle), konnten nicht mehr nachträglich untersucht werden.

Prozessablauf wirkt kalt-technokratisch

Die Unmenschlichkeit der Taten wird im aktuellen Prozessablauf deutlich, weil nun zuerst Fall für Fall abgefragt wird. 100 Tote als fortlaufende Nummern. Der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann weiß, wie kalt-technokratisch das gerade auf die Hinterbliebenen wirken muss. Er hat sich bereits im Vorfeld für die manchmal sehr sachliche Sprache der Juristen entschuldigt. Und er spricht bewusst an diesem Tag nicht von weiteren Fällen, sondern von „Schicksalen“.

Bernhard B. ist das erste dieser Schicksale, an dem die 120 Zuschauerplätze im Festsaal der Weser-Ems-Hallen, für diesen Prozess aus Platzgründen die Nebenstelle des Gerichts, zu zwei Dritteln besetzt sind. Doch Högel kann sich nicht an das Gesicht des Patienten erinnern, auch nicht an dessen Fall. Obwohl der Angeklagte zur Vorbereitung sämtliche Patientenunterlagen zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das war auch nötig. Denn oft kann er sich an die Krankengeschichte erinnern, Auffälligkeiten, Besonderheiten. Aber eben nicht an den Menschen, was er auch damit erklärt, dass er später auf der herzchirurgischen Intensivstation in Oldenburg vor allem auf die Monitore, auf die Maschinen, die Apparatemedizin geachtet habe, nicht an die oft so gleich aussehenden Patienten mit den Schläuchen für die künstliche Beatmung im Gesicht.

Das Wochenende, an dem Bernhard B. starb, erinnert Högel noch gut. Die Nacht vom 14. auf den 15. September 2001 nannten die Ermittler „Nacht der Reanimationen“, ein Begriff, der Bührmann mit Blick auf die Seelenlage der Angehörigen zu reißerisch ist. Fünf, sechs Reanimationen soll es in der Nacht gegeben haben, sagt Högel aus. An diesem gesamten Wochenende, an dem Högel nach längerer Krankschreibung in den Dienst zurückkehrte, gab es auffällig viele Wiederbelebungen. An zwei erinnert sich Högel genau, er sagt, dass er für sie verantwortlich war. Beide Reanimationen waren nicht erfolgreich, sowohl Johann L. als auch Carl C. starben am 15. September 2001.

Högel wollte Freund imponieren

Högel erinnert sich auch an den Patienten Richard H. An dem Tag arbeitete er einen alten Freund von sich aus Wilhelmshavener Tagen ein. Jens H. war zuvor in Bremen in einem Krankenhaus angestellt, war frisch nach Oldenburg gewechselt, und Högel wollte ihm mal zeigen, wie es der herzchirurgischen Station zugehen kann. Also injizierte er in einem unbeobachteten Moment das Medikament Gilurytmal und führte den Patienten in eine lebensbedrohliche Krise. Der Patient konnte nicht mehr ins Leben zurückgeholt werden. „Ich habe den Tod billigend in Kauf genommen“, sagt Högel, als der Richter nachfragt, ob es ihm wirklich wichtiger gewesen sei, dem Freund zu imponieren als den Patienten so gut wie möglich zu versorgen.

Das nächste Schicksal, Enno P., der am 26. September 2001 gestorben ist: Högel schloss aber aus, dass er etwas getan hatte, was zum Tod des Patienten geführt haben könnte. Er erinnere sich deswegen so gut, sagt der Angeklagte, weil er diesen Patienten sehr intensiv pflegen musste. Und nein, da habe er nichts getan.

Gier nach Anerkennung

So ging es auf der herzchirurgischen Station bis Ende November weiter, am 26. November verstarb Maria T., laut Anklage Högels letztes Opfer in Oldenburg. Mitte Dezember wurde er auf eigenen Wunsch in die Anästhesie versetzt. Es ist eines der vielen unklaren Kapitel in diesem Fall. Denn in Oldenburg hatten sie zu diesem Zeitpunkt längst Verdacht geschöpft, dass mit dem Kollegen Högel etwas nicht stimme. In einem Gespräch mit Vorgesetztem wurde ihm empfohlen, wenigstens für ein paar Wochen die Station zu wechseln, weil er ausgebrannt wirke, weil er sich psychisch erholen solle. Doch er habe abgelehnt, sagt Högel – nur um dann wenige Woche später doch eigeninitiativ zu wechseln.

Bis September 2002 arbeitete Högel in der Anästhesie, wurde dann freigestellt. Man misstraue ihm, hatte ihm der Chefarzt Andreas Weyland offenbart. Warum dies so sei, sagte ihm angeblich niemand. Man einigte sich mit Högel darauf, dass er kündige, dass er für die nächsten drei Monate bei vollen Bezügen zu Hause bleiben könne und dass ihm ein sehr gutes Zeugnis geschrieben werde. Diese Episode kann kaum einer der Prozessbeteiligten inhaltlich nachvollziehen. „Gab es Taten von Ihnen in der Anästhesie“, fragt Oberstaatsanwältin Daniela Schiereck-Bohlmann nach. Die Ermittler konnten Högel für diese Zeit bislang zumindest nichts nachweisen. „Das kann ich verneinen“, sagt Högel.

Am 15. Dezember 2002 begann Högel in einem neuen Krankenhaus, auf der Intensivstation des Klinikums Delmenhorst. Am 22. Dezember starb dort Johann W. „Ich habe an diesem Patienten manipuliert“, gibt Högel zu. Er meint auch sicher zu erinnern, dass die deswegen nötig gewordene Reanimation erfolglos war. Dass er wieder in sein altes Muster zurückfiel, lag wohl an einem Zwischenfall wenige Tage zuvor. Högel hatte, wie er aussagte, beobachtet, wie es einem Arzt in einer Krise nicht gelang, einen Patienten zu intubieren. „Ich wollte in die Situation nicht reingehen“, sagt Högel, vielleicht weil er ahnte, was das in ihm auslösen könnte. Doch der Patient drohte zu ersticken, Högel ging hin, intubierte, rettete dem Mann das Leben, erntete Lob, von den Pflegekräften, von den Ärzten. „Dann war es wieder da“, sagt Högel. Dieses Gefühl wie in Oldenburg, diese Gier nach Anerkennung, die ihn dazu trieb, wie schon in den Jahren zuvor Menschen in Lebensgefahr zu bringen, um sie dann zu retten. Oder zu töten.

Der Prozess wird um 14 Uhr fortgesetzt.