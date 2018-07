So sah das Camp der niedersächsischen Einsatzkräfte im schwedischen Särna aus. (Niedersächsisches Innenministerium/dpa)

Überraschend früh können die Feuerwehrleute aus Niedersachsen ihren Einsatz in Schweden bei der Bekämpfung der Waldbrände beenden. Schweden habe entschieden, den Einsatz internationaler Hilfskräfte zu reduzieren, teilte ein Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums mit. Die Wettervorhersage verspreche eine Entspannung der Lage, habe es zu Begründung geheißen. Anders als geplant mussten sich am Sonntagabend keine weiteren Einsatzkräfte aus dem Landkreis Nienburg auf den Weg nach Norden machen, um dort ihre Kameraden abzulösen.

„Wir rechnen damit, dass das niedersächsische Kontingent am späteren Dienstagabend wieder in Nienburg sein wird“, sagte der Ministeriumssprecher am Montag. Die genaue Uhrzeit der Ankunft stehe allerdings noch nicht fest. „Vor allem für die Nienburger Feuerwehrleute, die ihre Kameraden ablösen sollten, kam das schon überraschend“, sagte Landesbranddirektor Jörg Schallhorn zum Ende des Einsatzes. „Sie hatten sich ja intensiv auf die Reise vorbereitet.“ Er sei froh, dass kein niedersächsischer Feuerwehrmann im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände verletzt worden sei und die Menschen vor Ort endlich auf ein Ende der bedrohlichen Situation hoffen können.

Machte sich ein Bild aus der Luft: Der Einsatzleiter Martin Voß. (Niedersächsisches Innenministerium/dpa)

Die 52 Einsatzkräfte waren am 21. Juli mit insgesamt neun Fahrzeugen Richtung Schweden gestartet. Noch am Freitag hatte Schweden nach Angaben des Innenministeriums im Rahmen des EU-Gemeinschaftsverfahrens um eine Verlängerung des Einsatzes durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Niedersachsen gebeten, der zunächst nur für eine Woche angesetzt war.

Der Einsatz hätte nach der Verlängerung ursprünglich bis zum 5. August dauern sollen. Gefragt waren insbesondere Löschfahrzeuge, die größere Mengen Wasser an die Einsatzstellen bringen konnten.

3000 Hektar Waldfläche standen in Flammen

Zu ihrem ersten Einsatz waren die Nienburger am vergangenen Dienstagvormittag ausgerückt. In Särna in Mittelschweden brannte eine große Fläche, beschrieb Einsatzleiter Martin Voß. Etwa 3000 Hektar Waldfläche standen in dem Gebiet in der Region Dalarna in Flammen. Der Brandherd sei schwer zugänglich. Voß hatte sich in einem Hubschrauberflug über das Waldbrandgebiet am Abend zuvor zunächst einen Überblick über das beeindruckende Szenario gemacht.

Wegen der vielen Einsatzkräfte aus anderen europäischen Ländern mit Hubschraubern und Flugzeugen zeigte sich der Einsatzleiter zuversichtlich, die Waldbrände schon bald besser kontrollieren zu können. Mit ihrem Hilfseinsatz hatten es die niedersächsischen Feuerwehrleute sogar auf die Titelseiten großer schwedischer Zeitungen geschafft. Auf den ersten Seiten von „Dagens Nyheter“ und dem „Svenska Dagblad“ waren am vergangenen Dienstag ihre Einsatzwagen zu sehen. Schweden hatte die Bundesrepublik um Hilfe gebeten, um die verheerenden Feuer in den Griff zu bekommen. Das Team rückte mit insgesamt zwölf Fahrzeugen sowie zwei Anhängern an. Darin transportierten die Feuerwehrleute unter anderem Ausrüstungsgegenstände, einen Kühlanhänger und eine Küche. Löschfahrzeuge, die größere Mengen Wasser an die Einsatzstellen bringen können, von denen die Kreisfeuerwehr Nienburg fünf besitzt und diese nach Schweden mitgenommen hat.

Grund für die Entspannung der Situation in Schweden sei die Wetterlage, sagte der Sprecher des nationalen Zivilschutzes, Mikael Tofvesson, am Montag. „Wir befinden uns in einer neuen Phase. Gegenwärtig ist die Aussicht besser.“ Trotz örtlicher Regenfälle am Wochenende blieb es aber weiter extrem trocken. Die meisten Waldbrände wüteten in der Mitte des Landes.

Nach Angaben des Zivilschutzes waren rund 25.000 Hektar Wald betroffen. Auch zwei Löschflugzeuge aus Frankreich sollten am Dienstag wieder nach Hause zurückkehren können, zwei Flugzeuge aus Portugal sollen am Mittwoch folgen. Ein weiteres von der Türkei angebotene Löschflugzeug werde nicht gebraucht, hieß es weiter. Schweden hatte unter anderem auch Unterstützung aus Finnland, Norwegen, Italien und Polen erhalten.