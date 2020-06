In Nordenham hat das Gesundheitsamt eine Trauerfeier aufgelöst. Viele der rund 80 Gäste standen bereits unter Quarantäne oder waren schon positiv auf das Coronavirus getestet worden. Unterstützt wurden die Mitarbeiter von Kräften der Polizei. (DPA)

Das Gesundheitsamt hat am Dienstag in Nordenham im Landkreis Wesermarsch eine Trauerfeier aufgelöst. Wie der Landkreis sowie die Polizei am Mittwoch mitteilten, hatte ein Hinweisgeber Beamte der Polizei über die Veranstaltung informiert. Polizeikräfte sowie Mitarbeiter des Landkreises trafen bei der darauf folgenden Überprüfung rund 80 Personen an, die sich sowohl im Freien als auch in geschlossen Räumen aufhielten und die Hygiene- und Abstandsregeln nicht beachteten. Bei der Überprüfung der Gruppe stellte sich heraus, dass die Trauerfeier für eine an Covid-19 verstorbene Angehörige abgehalten wurde. Die 49-Jährige Nordenhamerin war am Wochenende dem Virus erlegen. Einige Besucher der Feier standen bereits unter amtlich angeordneter Quarantäne oder waren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dennoch zeigten die Personen, laut Polizeibericht, keinerlei Einsicht und diskutierten mit den Beamten. Nach Angaben des Landkreises Wesermarsch waren die Angehörigen und Freunde der Verstorbenen aus vielen Teilen Deutschlands sowie Belgien und der Schweiz angereist. Das Gesundheitsamt ordnete die Quarantäne für alle Teilnehmer der Trauerfeier an. Gegen Personen, die bereits zuvor unter Quarantäne standen, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

++ Dieser Text wurde am 17. Juni 2020, um 16.50 Uhr aktualisiert. ++