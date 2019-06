Azubis Julina Nünemann und Lena Morawek erforschen die Leitungen. (Mlodoch)

Göttingen/Hannover. Die Rettung der Welt gerät schnell ins Stocken. Ein tödlicher Virus ist ausgebrochen, das Ende der Menschheit naht. Zwei junge Forscherinnen könnten ein Gegenmittel finden, doch die Internet-Verbindung für die Video-Tipps eines Kollegen bricht zusammen. „Stelle eine neue Verbindung zum Router her“, hören Lena Morawek und Julina Nünemann ihren Gesprächspartner auf dem Bildschirm gerade noch sagen. Jetzt gilt es, vier Kabelstecker in die richtigen Buchsen zu stecken. „Oh mein Gott“, stöhnt Julina angesichts der verwirrenden Farbkombinationen. Die beiden künftigen Kauffrauen überlegen kurz; nach einigen Versuchen leuchten endlich die erlösenden LED-Lämpchen auf. Aber diese eröffnen nur die nächste Ebene – die Rettung der Welt geht jetzt erst richtig los.

Es ist – nur – ein Spiel. Ein Spiel nach dem Vorbild der angesagten Escape-Rooms (Flucht-Räume), in die man sich einsperren lässt und aus denen man nur nach dem Lösen diverser computeranimierter Rätsel entkommt. Fliehen ist hier allerdings nicht das Ziel, am Ende soll ein Bio-Reaktor symbolisch das heilende Serum ausspucken. Die Anordnung aus Rechnern, Bildschirmen und Laborgeräten steht denn auch nicht in einem der vielen professionellen Escape-Game-Zentren, sondern in der Ausbildungswerkstatt des Göttinger Technologiekonzerns Sartorius. Ab dem nächsten Wochenende können Kinder und Jugendliche auf der Ideen-Expo in Hannover selbst in die Forscherrolle schlüpfen, verunreinigtes Wasser filtern und Petrischalen richtig sortieren. Mit gleich vier Exemplaren des aufwendigen Spiels ist der Hersteller hochwertiger Laborinstrumente und Biotech-Zubehör auf der Mitmach-Messe vertreten.

„So können wir unsere Produkte zeigen und Jugendliche hautnah für unsere technischen Berufe begeistern“, erklärt Ausbilder Thomas Hilke das Engagement seines Unternehmens auf der Ideen-Expo. Zum vierten Mal ist Sartorius jetzt dabei, aber bislang noch nicht mit einem solch großen Experimentier-Spiel.

Der Konzern, der weltweit an 60 Standorten 8500 Mitarbeiter beschäftigt und 2018 einen Umsatz von 1,57 Milliarden Euro erwirtschaftete, bildet auf seinem Göttinger Campus neben Kaufleuten vor allem Informatiker, Elektroniker, Mechatroniker, Mechaniker sowie Maschinen- und Anlagenführer aus. Rund 130 Azubis sind es derzeit. 30 von ihnen waren an der Entwicklung und vor allem technischen Umsetzung des Labor-Spiels beteiligt, zehn gar während der vergangenen drei Monate in Vollzeit. „Die haben alle verdammt viel dabei gelernt“ berichtet Hilke stolz über seine Schützlinge. Für das Konzept und die Begleitung des Projekts hat sich Sartorius vor Ort professionelle Hilfe besorgt – bei Breakout Göttingen, dem Betreiber von vier Escape Rooms in der Uni-Stadt.

Jetzt steht deren Gamemaster Verena Wiechens in der Werkstatt und trainiert ihre Nachwuchs-Kollegen. Denn die Arbeit der Azubis ist längst nicht vollbracht, sie sind auf der Ideen-Expo selbst als Gamemaster, als Spiel-Helfer, für die jungen Besucher gefragt. „Du musst schon die Brille aufsetzen“, ruft die externe Beraterin André Bodenbach Martin zu. Der angehende Maschinenführer macht es und hat sofort ein Erfolgserlebnis. Dank Filter werden auf dem Bildschirm Formen, Farben und Zahlen sichtbar; der Azubi gibt die richtige Kombination an seinen Kollegen Tim am Bio-Reaktor weiter. Und schon sind die beiden Helden – belohnt mit einem kleinen Geschenk in Form eines bunten Leuchtclips. Auch ihre jungen Kolleginnen schaffen den Experimentier-Parcours. „Wenn man’s weiß, ist es ganz leicht“, lacht Lena. Julina ist ebenfalls ganz begeistert. „Das war total cool.“

Zur Sache

Messe zum Mitmachen

Die siebte Mitmach-Messe Ideen-Expo findet vom 15. bis zum 23. Juni auf dem Messegelände in Hannover statt. Die Show zum Anfassen und Ausprobieren will Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaften und Technik begeistern. Vor zwei Jahren kamen über 360 000 Besucher – weit mehr als zur inzwischen eingestellten Computermesse Cebit. In diesem Jahr präsentieren sich über 270 Unternehmen, Institute, Universitäten und Schulen mit 670 Exponaten zu Themen wie Mobilität, Klima, Digitale Welten, Medien, Ernährung und – 50 Jahre nach der ersten Mondlandung – der Raumfahrt. Live-Experimente und Live-Konzerte – unter anderem mit Bosse, Sasha, Sunrise Avenue und SDP – umrahmen das Programm. Der Eintritt ist frei. Auch aus Bremen haben sich gut zwei Dutzend Schulen angemeldet. Weitere Informationen gibt es unter www.ideenexpo.de.