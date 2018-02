Fand den Leichnahm per Hubschrauber-Suche: die Polizei. (dpa)

Der seit dem 22. Dezember vermisste Sören K. aus Cuxhaven ist tot. Diese Gewissheit brachte die Obduktion einer Leiche, die am Montag in Cuxhaven-Wehldorf bei einer Hubschrauberfahndung gefunden worden war. Die Polizei bestätigte den Tod am Donnerstagnachmittag in einer Mitteilung.

Der 22-Jährige war kurz vor Weihnachten mit der Landjugend bei einem Ausflug, kehrte von diesem aber nicht zurück. Seine Spur verlor sich an einer Bushaltestelle in Otterndorf, an der er aus dem Bus ausgestiegen war. Von der Bushaltestelle hätte er noch rund zwei Kilometer zu Fuß nach Hause laufen müssen.

Die Polizei hatte eine umfangreiche Suche nach dem Mann in Gang gesetzt. Sie bat die Bevölkerung um Mithilfe. Die Polizei geht bei dem Tod nicht von Fremdverschulden aus. Aus Rücksicht auf die Angehörigen des Toten machen Polizei und Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben zu den Umständen des Todes. (cah)