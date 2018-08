In der Rathausaffäre in Hannover gibt es neue Vorwürfe gegen Oberbürgermeister Stefan Schostok. (Steffen/DPA)

In der Rathausaffäre um Günstlingswirtschaft und verbotene Gehaltszulagen bringen neue Meldungen über interne Ermittlungsakten Oberbürgermeister (OB) Stefan Schostok (SPD) noch stärker in die Bredouille. Protokolle des Messengerdienstes Whatsapp legen nach einem Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ) möglicherweise den Schluss nahe, dass das Stadtoberhaupt viel eher als bisher zugegeben von den illegalen Geldflüssen an seinen ehemaligen ­Büroleiter Frank Herbert gewusst haben könnte.

Herbert kassierte drei Jahre lang deutlich mehr, als ihm nach der regulären Besoldung zugestanden hätte. Aufgrund dieser rechtswidrigen Zahlungen über insgesamt knapp 50.000 Euro ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover gegen den OB und seinen früheren Vertrauten sowie den inzwischen suspendierten Personalreferenten Harald Härke wegen des Verdachts auf Untreue zulasten der Stadtkasse. Bei allen drei Beschuldigten gab es Razzien in Büros und Wohnungen. Die Polizei beschlagnahmte Mobiltelefone, E-Mails und Akten. „Wir werten derzeit die sichergestellten Unterlagen und Datenträger aus“, sagte Staatsanwältin Kathrin Söfker dem ­WESER-KURIER, ohne jedoch weitere Einzelheiten zu nennen.

Schostok schweigt zu den neuen Vorwürfen

Schostok hatte sich im Rat der Stadt und bei der Ermittlungsbehörde bislang immer auf seine Ahnungslosigkeit berufen. Er habe bis Mai 2018 nicht gewusst, dass die Zulagen für Herbert rechtswidrig gewesen seien. Zu den neuen Vorwürfen will er sich nach Angaben einer Stadtsprecherin wegen des laufenden Verfahrens nicht äußern. Eine Anfrage der HAZ am Montag zum Chat-Verkehr ließ er unbeantwortet. Stattdessen attackierte der Bürgermeister noch vor Erscheinen des Berichts in einer öffentlichen Pressemitteilung die Zeitung, weil diese sich „illegal Zugang zu Akten aus dem Ermittlungsverfahren verschafft“ habe und „unter dem Deckmantel der Pressefreiheit gezielt die Unschuldsvermutung“ unterlaufe. Die HAZ konterte am Donnerstag mit dem Antrag auf eine einstweilige Anordnung beim Verwaltungsgericht Hannover, um der Stadtverwaltung solche Behauptungen zu untersagen.

Bei den eigenen Genossen löst das chaotische Krisenmanagement des OB längst nur noch Kopfschütteln aus. „Wie kann man es sich jetzt auch noch mit der größten Zeitung vor Ort verscherzen?“ fragt ein Abgeordneter entsetzt. Die Rückendeckung der Partei schwindet. „Sein Rücktritt ist doch nur noch eine Frage der Zeit“, unkt ein Mitglied der SPD-Landtagsfraktion, deren Vorsitzender Schostok zwischen 2010 und 2013 war. CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer schwört seine Basis bereits auf mögliche Neuwahlen in der Landeshauptstadt ein. „Darauf müssen wir uns vorbereiten“, sagte Hannovers Kreisvorsitzender auf einem Ortsparteitag am Mittwoch.

Rettung in die Pension

Doch Schostok denkt derzeit gar nicht ans Aufgeben. Er wolle, so mutmaßen SPD- und CDU-Kreise, sich zumindest bis in den November hinein retten. Erst dann hätte er fünf Jahre im Amt voll – nach dem niedersächsischen Beamtenversorgungsgesetz zwingende Voraussetzung für eine Pension, die ein Drittel seiner derzeitigen B 10-Besoldung mit monatlich 10.800 Euro ausmachen kann. „Der hohe wirtschaftliche Wert der Versorgung lässt Herrn Schostok länger an seinem OB-Stuhl kleben, als es der Landeshauptstadt gut tut“, kritisiert Bernhard Zentgraf, Vorsitzender des Steuerzahlerbundes Niedersachsen, im Gespräch mit dem WESER-KURIER und forderte gesetzliche Konsequenzen: „Die luxuriöse Versorgung der Bürgermeister und Landräte muss in Niedersachsen dringend reformiert werden.“

Die sogenannte Rathausaffäre war im vergangenen Herbst ins Rollen gekommen, weil Personal- und Kulturdezernent Härke seiner Partnerin einen besser dotierten Posten im Verwaltungssitz hatte zuschanzen wollen. Schostok entzog dem hohen Beamten daraufhin die Zuständigkeit für die Bediensteten. Kurze Zeit später tauchten brisante Papiere über dubiose Mehrarbeitsvergütungen für Herbert auf. Der Büroleiter und der Oberbürgermeister hatten Härke im Verdacht und zeigten ihn wegen Geheimnisverrats an. Vergeblich hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dem Vernehmen nach seinem Parteifreund und Amtsnachfolger im Rathaus von diesem Schritt abgeraten. Die Aktion entwickelte sich prompt zum Bumerang: Im ­Zentrum des Skandals steht mittlerweile Schostok selbst.