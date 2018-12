Im Hauptbahnhof Hannover kommt es zu starken Beeinträchtigungen. (Archivbild) (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Aufgrund einer Oberleitungsstörung fällt der gesamte Zugverkehr im Hauptbahnhof Hannover seit Sonntagmittag aus. "Aktuell können Züge weder einfahren, noch abfahren", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Auf Twitter teilte die Bahn mit, die Ursache der Störung sei ein Kabelbrand. Die Behebung des Schadens werde länger dauern; über die Dauer wurde jedoch noch keine Angabe gemacht.

Nach Informationen des Sprechers sind weitere Bereiche im Raum Hannover betroffen. Der Fernverkehr wird umgeleitet und hält derzeit ersatzweise in Celle, Hannover-Wülfel, Lehrte und Wunstorf. Im Nahverkehr bemühe sich die Deutsche Bahn um einen Schienenersatzverkehr, so der Sprecher.

Folgende Nachverkehrsverbindungen nach Bremen sind betroffen:

RE 1 Hannover Hbf - Bremen Hbf - Oldenburg Hbf - Leer (Ostfriesland) - Emden Hbf - Norddeich-Mole

RE 8 Hannover Hbf - Bremen Hbf - Bremerhaven-Lehe

Die RE-Züge enden und beginnen in Neustadt am Rübenberge. Ein Busnotverkehr zwischen Neustadt am Rübenberge und Hannover ZOB ist laut Deutscher Bahn eingerichtet.

Informationen der Deutschen Bahn finden Sie hier. (ech/dpa)