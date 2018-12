Im Hauptbahnhof Hannover kommt es zu starken Beeinträchtigungen. (Archivbild) (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Aufgrund einer Oberleitungsstörung fiel der gesamte Zugverkehr im Hauptbahnhof Hannover am Sonntagnachmittag aus. "Aktuell können Züge weder einfahren, noch abfahren", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Auf Twitter teilte die Bahn mit, die Ursache der Störung sei ein Kabelbrand.

Am Nachmittag (16 Uhr) teilte die Bahn dann mit, der Hauptbahnhof habe wieder Strom in der Oberleitung, der Betrieb laufe wieder an. Es könne aber bis in den Abend noch zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

Der Fernverkehr wurde umgeleitet und hielt ersatzweise in Celle, Hannover-Wülfel, Lehrte und Wunstorf.

Folgende Nachverkehrsverbindungen nach Bremen sind betroffen:

RE 1 Hannover Hbf - Bremen Hbf - Oldenburg Hbf - Leer (Ostfriesland) - Emden Hbf - Norddeich-Mole

RE 8 Hannover Hbf - Bremen Hbf - Bremerhaven-Lehe

Die RE-Züge endeten und begannen in Neustadt am Rübenberge. Ein Busnotverkehr zwischen Neustadt am Rübenberge und Hannover ZOB war laut Deutscher Bahn eingerichtet.

Aktuelle Informationen der Deutschen Bahn finden Sie hier. (ech/dpa)

(Dieser Artikel wurde um 16.02 Uhr aktualisiert.)