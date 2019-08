Umweltminister Olaf Lies beim Besuch einer Tennet-Baustelle bei Burgdorf. Der SPD-Politiker hat sich gegen den Wechsel zu einem Lobbyverband entschieden. (Gateau/DPA)

Ja zum Land, ja zur Partei: Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat ein lukratives Angebot des einflussreichen Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in den Wind geschlagen und sich zur Weiterarbeit in der rot-schwarzen Landesregierung unter Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) entschlossen. „Mein Platz ist in Niedersachsen“, sagte der Ressortchef am Montag in Hannover und verbarg die Anspannung der vergangenen Tage hinter seinem gewohnt strahlenden Lachen. Er wolle sich weiter seiner verantwortungsvollen Aufgabe widmen und Klimaschutz und Energiewende voranbringen, erklärte Lies. Und noch ein Motiv habe für ihn eine Rolle gespielt: „Das ist ein klares Bekenntnis für die SPD in einer für die Partei schwierigen Zeit.“

Der Ministerpräsident neben ihm lächelte zufrieden. Er freue sich über den Verbleib von Lies im Land. „Wir können uns in der niedersächsischen Landespolitik dazu gratulieren.“ Für sich selbst wies Weil erneut Ambitionen auf den Vorsitz der angeschlagenen Bundes-SPD zurück. „Das steht nicht an, ich erwarte das nicht, ich gehe davon aus, dass ich nicht kandidieren werde.“ Die Wahrscheinlichkeit dafür sei nur theoretisch und äußerst gering. „Von mir aus kann man diese Diskussion gern beenden.“

Weil hatte eigens seinen Wanderurlaub unterbrochen, als vor dem Wochenende die Wechsel-Absichten des Umweltministers zur mächtigen Lobby-Organisation bekannt geworden waren. „Ich habe eine Etappe in den Alpen verpasst. Aber das ist die Entscheidung von Olaf Lies allemal wert“, erklärte nun der Ministerpräsident. Sein Kabinettskollege hätte beim BDEW den gut dotierten Posten des Hauptgeschäftsführers übernehmen sollen. Die Rede war von einem Jahreseinkommen von rund einer halben Million Euro –dreimal so viel wie die Ministerbesoldung. „Das Angebot zeigt, welches Vertrauen und welches Renommee der Angesprochene in seiner bisherigen Arbeit erreicht hat“, meinte Weil. Jetzt soll die Bundestagsabgeordnete und Volkswirtin Kersten Andreae aus Freiburg an die Spitze des BDEW rücken.

Der Verzicht von Lies eröffnete allerdings sogleich Fragen nach Absprachen und Zusagen für künftige Posten. „Es gab keine Verhandlungen, es gibt keinen Deal“, versicherte der Ministerpräsident und zog einen Vergleich mit der Fußballwelt. „Die Vereinsfarben haben Olaf Lies überzeugt.“ Der Minister selbst wies ebenfalls alle Gedankenspiele über ihn als neuen SPD-Landeschef oder gar als Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl 2022 zurück: „Spekulationen über die Zukunft machen keinen Sinn. Ich möchte gemeinsam mit Stephan Weil erfolgreiche Politik für dieses Land machen.“ Er sehe sich jetzt aber in seiner Position gestärkt.

Der 52-jährige Elektroingenieur gilt bei vielen Parteifreunden schon lange als Hoffnungsträger und Nummer zwei hinter dem acht Jahre älteren Weil. Mit seinem Fachwissen und der stets umtriebig-charmanten Art kommt der Friese bei Genossen und sogar politischen Gegnern gut an. Für seinen Verzicht erntete Lies prompt auch Lob von den Industriearbeitgebern. „Seine Entscheidung ist ein großer Gewinn für Niedersachsens Zukunft“, erklärte der Chef von NiedersachsenMetall, Volker Schmidt. „Er setzt damit zugleich ein bemerkenswertes Signal für politische Gradlinigkeit.“

Vor der Landtagswahl 2013 war Lies im Rennen um die Spitzenkandidatur bei einem SPD-Mitgliederentscheid dem späteren Wahlsieger Weil unterlegen. Der hatte ihn aber sofort zum Minister gemacht und sieht heute den „vertrauensvollen Umgang“ und die „Teamleistung“ als Basis für den relativ guten Zustand der Niedersachsen-SPD an. „Olaf Lies war schon bislang eine echte Stütze. Ich bin sicher, das wird sich genauso fortsetzen.“

Der offene Austausch mit dem Ministerpräsidenten habe ihn in seiner Entscheidung für Niedersachsen ebenso bekräftigt wie die vielen Reaktionen von Bürger und Parteifreunden, die sich seinen Verbleib gewünscht hätten, berichtete Lies. „Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Das hat mich im Innersten berührt.“ Nun wolle er diesen Menschen auch etwas zurückgeben und die stockende Energiewende vorantreiben. „Das stockt grad gewaltig. Wir laufen vor die Wand, wenn wir uns nicht bewegen.“

Ein möglicher Wechsel von Lies zum BDEW hatte die Debatte um eine Karenzzeit für Politiker, die in die Wirtschaft gehen, befeuert. In Niedersachsen ist dies – anders als im Bund – noch ohne Weiteres möglich. 2013 hatte Rot-Grün sich im Koalitionsvertrag für strengere Regeln ausgesprochen, es aber nicht umgesetzt. „Das haben wir etwas aus den Augen verloren“, gab Ministerpräsident Weil jetzt zu und kündigte an, das Problem mit dem neuen Koalitionspartner CDU bereden zu wollen. Dabei sei er allerdings gegen starre Sperrzeiten, sondern für eine verpflichtende Prüfung von Interessenkonflikten. Solche hätten im Falle Lies jedoch nicht bestanden, zumal der Verbandsposten erst zum nächsten Jahr frei werde. Grünen-Fraktionschefin Anja Piel kündigte einen eigenen Gesetzentwurf für Wechsel-Regeln an. Das Vorhaben sei in der vergangenen Wahlperiode am Widerstand der SPD gescheitert. Piel, die wie die AfD Lies wegen seiner BDEW-Überlegungen heftig kritisiert hatte, nannte die schnelle Klärung der Personalfragen gut, forderte aber gleichzeitig mehr Anstrengungen beim Klimaschutz. „Weil und Lies sind jetzt im Wort und müssen endlich liefern.“