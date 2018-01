Der Frachter "Glory Amsterdam" vor Langeoog auf Grund. (dpa)

Als Reaktion auf die Havarie des Frachters "Glory Amsterdam" will Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) die Sicherheit für die Küstenregion verbessern. "Wir brauchen ein starkes Havariekommando, das personell und technisch bestens für den Notfall gerüstet ist", sagte Lies am Freitag nach einem Gespräch mit Vertretern der Küstenlandkreise, der Inseln, des Havariekommandos sowie des Bundes.

Die "Glory Amsterdam" hatte sich im Sturm "Herwart" Ende Oktober von ihrem Ankerplatz losgerissen und war rund zwei Kilometer vor Langeoog auf einer Sandbank gestrandet. Sie konnte erst Tage später nach Wilhelmshaven geschleppt werden. Der havarierte Frachter hatte als Treibstoff 1800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel an Bord.

Nach dem Gespräch mit Vertretern der Küstenanlieger forderte Lies mehr Personal und eine bessere technische Ausstattung für das Havariekommando. Der Mitarbeiterbestand reiche nicht aus, um länger andauernde Einsätze ohne Qualitätsverlust abzuarbeiten, sagte Lies. Er betonte, hier sei der Bund in der Pflicht zu handeln.

Änderungen notwendig

Konkret forderte der Umweltminister, dass die derzeitigen Notschlepper zügig durch neue und moderne Mehrzweckschiffe ersetzt werden. Diese müssten etwa mit speziellen Bergungsankern ausgestattet sein, um Schiffe sicher an die Leine nehmen zu können. Die Schlepper müssten zudem verpflichtend mit einem sogenannten Festpunkt/ Notschlepp-Geschirr ausgerüstet werden, die bisher nur bei Tankern verpflichtend seien.

Lies räumte ein, dass die Forderungen Deutschlands, diese Regelungen auf alle Schiffe auszuweiten, bisher ergebnislos geblieben seien. Das müsse sich ganz dringend ändern.

Wichtig sei aber auch dabei, dass die Mannschaften an Bord das Notfallprozedere beherrschen. Der Landkreis Wittmund und Küstenkommunen hatten das Sicherheitskonzept bei Havarien kritisiert und Verbesserungen angemahnt, um eine Ölpest im Nationalpark Wattenmeer zu verhindern. Das Havariekommando in Cuxhaven habe keine Schleppverbindung zu dem Schiff herstellen können, als es steuerlos zwischen Helgoland und den ostfriesischen Inseln getrieben sei. Das sei aber ein Kernproblem angesichts des zunehmenden Schiffsverkehrs in der Nordsee, hieß es im Dezember in einer Resolution.

Der genaue Unfallhergang bei der Havarie der "Glory Amsterdam" und die Reaktionen würden derzeit noch vom Bund analysiert, hieß es am Freitag aus dem niedersächsischen Umweltministerium.

Anfang November hatte die Wasserschutzpolizei Ermittlungen gegen den 48 Jahre alten chinesischen Kapitän wegen des Verdachts auf Gefährdung des Schiffsverkehrs aufgenommen. Eine Sprecherin des Havariekommandos kündigte zudem eine interne Aufarbeitung des Rettungseinsatzes an. Sie sprach aber auch von Kommunikationsproblemen mit der Crew des Schiffes, das unter der Flagge von Panama fuhr.