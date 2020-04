Ein Teilnehmer mit Corona-Virus infiziert

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Oldenburger Kohlfahrt endet für 63 Personen in Quarantäne

Michael Rabba

Eine späte Kohltour in Oldenburg hat unerwartete Folgen. Unter den Teilnehmern war unwissentlich ein mit dem Coronavirus Infizierter. Allein in Oldenburg sind deshalb nun 63 Personen in Quarantäne.