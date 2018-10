Oldenburg

Oldenburger Polizei wehrt sich gegen AfD

dpa

Oldenburg. Die Polizei in Oldenburg hat sich gegen eine Vereinnahmung durch Mitglieder der niedersächsischen AfD gewehrt. Die Veröffentlichung von Bildern, die Einsatzbeamte am Rande des AfD-Landesparteitags in Oldenburg mit einer Deutschlandflagge zeigen, sei nicht autorisiert, hieß es in einer Facebook-Mitteilung der Polizei am Sonntag.