Nach Kritik aus der Opposition verteidigte Justizministerin Barbara Havliza das Vorgehen der Staatsanwaltschaft. Sie bat Opfer, sich bei den Beratungsstellen zu melden. (Dittrich/Dpa)

Es reiche bei Weitem nicht aus, die Bischöfe zur konstruktiven Mitarbeit aufzufordern, erklärte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Freitag im Landtag. „Ein freundliches Bitte-Bitte ist viel zu wenig.“

Die Ressortchefin müsse deutlich machen, dass der Staat einen Strafverfolgungsanspruch habe und diesen auch durchsetze. „Jetzt aber entsteht der Eindruck, dass der Staat möglicherweise auf die Kirche Rücksicht nimmt“, warnte der frühere Richter. Man habe genügend Hinweise auf die Täter, meinte Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Helge Limburg. „Es passiert aber de facto nichts.“

Ministerin weist Vorwürfe zurück

Vor vier Wochen hatte die Deutsche Bischofskonferenz die Studie „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige“ veröffentlicht. Bei 1670 Klerikern fanden sich danach Hinweise auf Straftaten; von bundesweit 3677 minderjährigen Opfern zwischen 1946 und 2014 ist darin die Rede.

Die Bistümer Hildesheim, Osnabrück und Münster hatte parallel dazu bekanntgegeben, dass in Niedersachsen und Bremen mehr als 220 Kinder und Jugendliche von Geistlichen missbraucht worden seien. Hier sind 115 Priester und Kirchenmitarbeiter beschuldigt. Die Ministerin wies die Vorwürfe der Opposition zurück. Die Staatsanwaltschaften könnten derzeit noch gar nicht tätig werden.

„Die Studie nennt weder die Namen der Opfer und Täter, noch konkrete Tatorte – also genau das nicht, was zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen eine Person erforderlich ist.“ Für Razzien und Beschlagnahmen von Unterlagen müsse es zunächst einen Anfangsverdacht geben, betonte die ehemalige Richterin. „Die Staatsanwaltschaft darf also nicht losgehen und in der vagen Hoffnung durchsuchen, man werde schon etwas finden.“

Havliza ermutigte die Opfer, sich bei den Beratungsstellen oder Strafverfolgungsbehörden zu melden. „Man kann immer nur sagen: Wir sind da. Kommt wenn ihr zu uns kommen möchtet.“ Damit reagierte die Ministerin auch auf die Kritik der Grünen, sie habe den Bedürfnissen der vom Missbrauch Betroffenen bislang zu wenig Beachtung geschenkt und lieber erst das Gespräch mit den Kirchenoberen gesucht.

Neuer Bischof ist schon weiter

Die Ressortchefin hat Vertreter der Bistümer Hildesheim, Osnabrück und Münster für den 16. November nach Hannover geladen. „Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese die relevanten Dokumente den Staatsanwaltschaften zur Verfügung zu stellen“, kündigte Havliza an. Hildesheims neuer Bischof Heiner Wilmer ist da schon weiter. Auf Betreiben des Bistums leitete die Staatsanwaltschaft der Domstadt am Mittwoch Vorermittlungen gegen einen früheren Priester ein.

Dieser soll in den 1990er-Jahren junge Frauen aus Chile, die als Austauschschülerinnen Hildesheim besucht hatten, sexuell attackiert haben. „Wir prüfen die Voraussetzungen für einen Anfangsverdacht“, sagte Erste Staatsanwältin Christina Pannek dem WESER-KURIER. „Dabei stehen wir aber erst am Anfang. Man gehe aber von mindestens zwei Opfern aus. Ob die möglichen Straftaten verjährt seien, könne man derzeit noch nicht bewerten.

Auf Nachfragen von FDP-Mann Birkner hatte die Ministerin in der Parlamentsdebatte diese Vorermittlungen unerwähnt gelassen. Formelle Ermittlungsverfahren aufgrund der öffentlich verfügbaren Informationen zu den in der Studie angesprochenen Verdachtsfällen seien in Niedersachsen noch nicht eingeleitet worden, berichtete Havliza. Die Staatsanwaltschaften hätten noch keinen Anfangsverdacht einer konkreten Straftat bejaht.

„Daher waren bisher auch weitergehendende Ermittlungsmaßnahmen wie Durchsuchungen rechtlich ausgeschlossen.“ Dem widersprach Jurist Birkner. Der Umstand, dass bisher Tatort, Tatzeit, Opfer und Täter noch nicht näher konkretisiert seien, spreche nicht gegen die Annahme eines Anfangsverdachts. „Dafür dürfen keine übertriebenen Anforderungen gestellt werden, denn die Erforschung des Sachverhalts ist gerade die Aufgabe des Ermittlungsverfahrens.“