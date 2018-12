Die Sendungen aus dem Westen enthielten oft Kaffee und Schokolade. Häufig waren es die eher billigeren Marken, wie Ostdeutsche nach der Wende feststellten. (Campus Verlag)

Stollen, umhäkelte Decken, Bücher und Räuchermännchen kamen aus dem Osten, in den Westpaketen befanden sich vor allem Kaffee, Kakao, Schokolade, Backzutaten, Bananen, Strumpfhosen und Kaugummi.

Die Historikerin Konstanze Soch hat sich in ihrer in diesem Jahr veröffentlichten Dissertation („Eine große Freude? Der innerdeutsche Paketverkehr im Kalten Krieg 1949-1989“) näher mit dem Thema beschäftigt. Sie hat Unterlagen gesichtet, aus denen hervorgeht, wie die beiden deutschen Staaten diesen Postverkehr jeweils in ihrem Sinne nutzen wollten.

In Bremen hatte der damalige SPD-Bürgermeister Wilhelm Kaisen 1951 die Deutsche Bruderhilfe gegründet. Kaisen forderte die Westdeutschen zu Paketsendungen für die „Menschen in der Sowjetischen Besatzungszone“ auf, um etwas gegen deren Not zu tun.

Auch der Deutsche Frauenring organisierte über seine rund 100 lokalen Paketkreise das Verschicken von Sendungen an ihnen unbekannte Personen in der DDR, vor allem an Rentner, kinderreiche Familien, Pastoren und Studenten. Für Frau Feldmann, Leiterin des Paketkreises Wilhelmshaven des Frauenrings in den 70er-Jahren, waren die Care-Pakete aus den USA nach Kriegsende eine wichtige Motivation: „Wir haben diese Hilfe von Amerika bekommen, wir müssen jetzt wieder auch für die nächsten sorgen, auch wir sind jetzt wieder mal gefragt, wenn‘s uns besser geht. Man kann nicht immer nur nehmen und nehmen, man muss auch geben.“

Erstmals konnte Soch nachweisen, dass nicht nur Grenzer der DDR, sondern auch der Bundesrepublik Pakete geöffnet und durchsucht haben. An der Interzonen-Paketprüfstelle Braunschweig wurden nach ihren Angaben 1960 und 1961 mindestens 1350 Ostpakete auf ihren Inhalt überprüft. Mit der Verabschiedung eines Gesetzes zur Einschränkung des Post- und Fernmeldegeheimnisses im Jahre 1968 wurden etwa in Hannover Pakete aus der DDR von Mitarbeitern des BND und des MAD kontrolliert. „Die Bundesrepublik wollte Spione und Agenten enttarnen. Deshalb waren vor allem Bücher interessant, weil es bestimmte Verschlüsselungsmethoden für Bücher gibt. Das heißt, es wurden dann präventiv alle Informationen zu Büchern aufgeschrieben: welche Auflage, welche Seitenzahl, wie heißt der Autor“, schildert Soch das Vorgehen in Hannover, wo täglich bis zu 100 Ost-Pakete kontrolliert werden konnten.

Soch hat mit rund 40 Zeitzeugen in Ost und West gesprochen, die regelmäßig persönliche Pakete geschickt und bekommen haben. Bei Herrn Cabus aus Wismar war die Freude groß: „Das Paket öffnen war so ein Ritual, das brauchte so einen wirklich feierlichen Rahmen, also da wurde auch vorher noch das Zimmer aufgeräumt, dass alles in Ordnung war, und dann ging‘s aber los. Das war wirklich so ein großer feierlicher Moment.“

Keine große Wertschätzung

Dafür wollte man auch dem westdeutschen Absender eine Freude bereiten. Das war oft problematisch. Die aus Thüringen stammende Frau Dilling hatte ihrem Bruder, der bereits in den 50er-Jahren die DDR in Richtung Niedersachsen verlassen hatte, eine hochwertige Kupferschale geschickt, die es nur mit viel Mühe zu kaufen gab. Bei einem Besuch stellte sich heraus, dass sie der West-Verwandtschaft als Blumenuntersetzer diente. „Das war für mich wie ein Stich ins Herz“, sagt Dilling, die in den 80er-Jahren nach Borsum bei Hildesheim übersiedelte. Dort erfuhr sie von ihrer Schwägerin, dass die Pakete aus dem Osten immer nach „Scheuerlappen“ gerochen hätten – für Dilling eine Bestätigung der Vermutung, dass es für die Ostpakete keine große Wertschätzung gab. Herr Seifert aus Lübeck berichtet über Holzteller und andere Ost-Geschenke, die ihm nicht zusagten: „Wir wollten den Leuten ja jetzt nicht sagen, den Müll könnt ihr behalten…haben wir nicht gemacht, wir haben es genommen und haben uns bedankt, weil wir genau wussten, die meinen das auch nur herzensgut.“

Über solche Enttäuschungen wurde fast nie gesprochen. Beide Seiten konnten oft nicht die Mühe einschätzen, die für den Absender mit den Geschenken verbunden war. Nach dem Fall der Mauer brechen solche Paket-Beziehungen oft ab. Ostdeutsche sehen im Supermarkt, dass sie aus dem Westen immer den billigsten Kaffee bekommen haben. Westdeutsche erleben, wie ihre Ost-Verwandtschaft in einem gerade neu gekauften Auto vorfährt, während man sich selber immer nur Gebrauchtwagen leisten konnte.

Sochs Resümee: „Erschienen die Ostdeutschen den bundesrepublikanischen Versendern vielfach als undankbar, empfanden die Menschen aus den neuen Bundesländern ihre Verwandten nicht selten als überheblich und arrogant, die durch den Versand der Pakete nur ihre wirtschaftlich bessere Stellung unterstreichen wollten.“