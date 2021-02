Die Winterdienste sind im Süden Niedersachsens im Dauereinsatz (Hauke-Christian Dittrich / dpa)

Nach dem heftigen Wintereinbruch in vielen Regionen Deutschlands am Wochenende soll es auch am Montag mit Extremwetter weitergehen: Der Deutsche Wetterdienst warnte in der Nacht vor teils kräftigen Schneefällen mit meist zehn bis 25 Zentimetern Neuschnee in der ersten Tageshälfte in der Mitte Deutschlands - betroffen sein sollten vor allem Nordosthessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Auch in anderen Bundesländern müssen die Menschen weiter mit Einschränkungen durch die Wetterlage rechnen. Wir berichten im Liveticker über die Entwicklungen in Bremen und Niedersachsen.

Wenn der Ticker nicht richtig angezeigt werden sollte, klicken Sie bitte hier.