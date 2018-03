„Das ist kein Zeichen von Misstrauen“, weist CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer den Verdacht von Grünen und FDP zurück, die beiden Groko-Partner trauten sich gegenseitig nicht über den Weg. (dpa)

In einigen niedersächsischen Ministerien kursieren bereits Tipps, wie man unauffällig die Zeit totschlägt. Privates Surfen und private Mails könne man gut am privaten Computer erledigen, wenn dieser dem Dienst-Rechner sehr ähnlich sieht, lautet ein Ratschlag der Kollegen. „Beim Reinkommen merkt das dann keiner.“

Nach dem Regierungswechsel von Rot-Grün auf Rot-Schwarz vor 100 Tagen leiden hier und da die Bediensteten in den Referaten offensichtlich unter Langeweile. Nicht überall haben sich die Verwaltungsabläufe unter den neuen Hausherren zurecht geruckelt. Es fehlt an konkreten Aufgaben. Manchmal herrscht auch Misstrauen, weil ein Mitarbeiter dem vorherigen politischen Lager zugerechnet wird.

Der wird dann weit wegversetzt – wie der ehemalige Sprecher des grünen Agrarministers Christian Meyer, den die neue CDU-Amtsinhaberin Barbara Otte-Kinast in die Landesvertretung nach Brüssel abschiebt. Oder die vermeintlich verdächtigen Bediensteten bekommen nichts Richtiges und Wichtiges mehr zu tun.

Neuer Zuschnitt des Ressorts

Die Tätigkeit von gut dotierten Landesdienern liegt dann aus Angst vor Spionage oder Sabotage durch den politischen Mitbewerber teils brach. „Statt den Apparat unsinnig aufzublähen, kann man diese Leute doch erst mal vernünftig einsetzen“, kritisiert ein Oppositionsabgeordneter mit Blick auf die 99 zusätzlichen Posten in der Landesregierung.

Nichts mit diesem umstrittenen Stellenplan im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2018, den der Landtag am Dienstag mit der Mehrheit von SPD und CDU absegnen will, hat die Personalrochade wegen der Neuorganisation des Ressortzuschnitts zu tun. So wandern drei der fünf Abteilungen aus der Staatskanzlei von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in das neue Europaministerium von Ressortchefin Birgit Honé (SPD).

Das Sozialministerium verliert seine Bauabteilung an das Umweltministerium. Daneben gibt es allerdings auch politisch motivierte Stellenwechsel. So hat sich der neue Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) zwei Vertraute aus der SPD-geführten Regierungszentrale geholt: seinen Büroleiter und seinen zweiten Pressesprecher. SPD-Amtsvorgänger Olaf Lies wiederum hat seinen persönlichen Bürostab plus die Abteilungsleiterin für zentrale Aufgaben mit ins Umweltministerium genommen.

Kein Zeichen von Misstrauen

Der dort bisher tätige CDU-nahe Kollege ging im Gegenzug zu Althusmann. Als „Gefangenenaustausch“ verspotten Insider die Art der passenden politischen Einfärbung der jeweiligen Ministerien. „Davon sind höchstens zehn bis 20 Mitarbeiter betroffen“, so die Staatskanzlei. „Das ist kein Zeichen von Misstrauen“, weist auch CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer den Verdacht von Grünen und FDP zurück, die beiden Groko-Partner trauten sich gegenseitig nicht über den Weg.

„Allerdings hätte man souveräner damit umgehen können.“ Nicht jedem Regierungswechsel müsse zwangsläufig ein Austausch der Abteilungsleiter folgen. Schließlich könne man grundsätzlich von der Loyalität dieser Spitzenbeamten ausgehen. Das sieht seine Parteifreundin Otte-Kinast anscheinend anders. Als eine der ersten Amtshandlungen hat die Agrarministerin den vom grünen Vorgänger Meyer berufenen Chef der politischen Abteilung, Thomas Dosch, in die Abteilung für Raumordnung und EU-Förderung versetzt.

Seither ist der andere Posten unbesetzt, die bisherigen Bewerber entsprechen wohl nicht den Erwartungen der Hausherrin. „Eine Entscheidung zur Nachbesetzung dieser Stelle wird für Ende März/Anfang April erwartet“, teilt eine Sprecherin mit. Entschieden ist dagegen, dass es bei der umstrittenen Trennung der beiden Büros der ehrenamtlichen Beauftragten für Migration und Integration, Doris Schröder-Köpf (SPD), und für Vertriebene, Editha Westmann (CDU), bleibt.

Inhaltliche und räumliche Trennung

Ursprünglich sollte die Unionsfrau auf Vorschlag von Schröder-Köpf die bereits vorhandene Infrastruktur mit einigen zusätzlichen Mitarbeitern in der Staatskanzlei mitnutzen. Dies wollten aber die CDU-Männer nicht mitmachen, weil sie offenbar einen Macht- und Prestigeverlust befürchteten. Nun nimmt Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) den Westmann-Stab unter seine Fittiche – aus Platzmangel nicht unter einem gemeinsamen Dach. Die CDU-Abgeordnete muss mit ihren drei neuen Mitarbeitern in das Bürogebäude ziehen, wo auch die Landeszentrale für politische Bildung untergebracht ist.

Das mache durchaus Sinn, weil diese beiden Institutionen zusammenarbeiten und dadurch voneinander profitieren könnten, meint Thümler und verteidigt gleichzeitig die inhaltliche und räumliche Trennung der beiden Beauftragen: „Aussiedler haben nichts mit Migration zu tun und fallen auch nicht unter Integration.“ Vielmehr handele es sich um Deutsche, die nach Möglichkeiten suchten, ihr kulturelles Eigenleben in Teilen zu wahren. Und damit seien die Vertriebene in seinem Ministerium für Wissenschaft und Kultur genau richtig aufgehoben.