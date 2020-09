Hannover. Die Hoffnungen waren zu optimistisch. Angesichts steigender Infektionszahlen fahren die im Niedersächsischen Landtag vertretenen Parteien die Planungen ihrer bereits auf Herbst verschobenen Parteitage jetzt doch erheblich runter. Die SPD wird ihren Konvent in diesem Jahr sogar ganz absagen. CDU, Grüne und FDP lassen ihre Versammlungen nur noch auf Sparflamme laufen. Einzig die AfD hält an ihrer zweitägigen Veranstaltung an diesem Wochenende in Braunschweig fest. Dabei müssen die selbsternannten Corona-Verharmloser, die eine Maskenpflicht politisch vehement bekämpfen, sich im „Millenium Event Center“ allerdings strengen Hygiene- und Abstandsregeln unterwerfen.

Niedersachsens Genossen dagegen verschieben ihren eigentlich schon im April vorgesehen Parteitag erneut – vom 24. Oktober ins nächste Frühjahr. „Wir wissen nicht, was bis dahin passiert, wir wollen kein Risiko eingehen“, begründet SPD-Sprecherin Vivien Werner die Absage, die der Landesvorstand noch offiziell beschließen muss. Die gesetzlich vorgeschriebene Neuwahl des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter findet also nicht statt. Der Amtsinhaber, Ministerpräsident Stephan Weil, muss auf seine Bestätigung durch die Basis noch einige Monate länger warten.

Laut Parteiengesetz müsste die Kür der neuen SPD-Spitze spätestens bis Ende dieses Jahres erfolgen – und zwar leibhaftig mit echten Stimmzetteln vor Ort und nicht etwa virtuell per Videokonferenz. „Der Vorstand wird mindestens in jedem 2. Kalenderjahr gewählt“, heißt es dort in Paragraf 11 unmissverständlich. Diese Frist läuft für alle fünf Parteien am 31. Dezember ab. Die Sozialdemokraten berufen sich aber das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie“. Danach können Vorstandsmitglieder von Vereinen solange im Amt bleiben, bis ihre Nachfolge bestimmt ist. Für Parteien gilt diese Vorschrift nach allgemeiner Lesart sinngemäß. Und die Klage eines Mitglieds gegen das SPD-Vorgehen ist kaum zu erwarten.

Die anderen Parteien gehen auf Nummer sicher und ziehen ihre notwendigen Personalentscheidungen noch in diesem Herbst durch. Allerdings in deutlich abgespeckter Form. Die CDU verkürzt ihren in Lingen geplanten zweitägigen Konvent auf ganze sieben Stunden am 7. November und verlegt ihn zudem nach Hannover. „Hier können alle Delegierten gut an einem Tag an- und abreisen“, beschreibt Generalsekretär Kai Seefried die Vorteile der zentralen Lage gegenüber dem Emsland. Die Wiederwahl von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann als Parteichef gilt als sicher.

Kanzlerkanidaten per Videogruß

Auch die Stippvisiten von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei der Niedersachsen-Union fallen Corona zum Opfer. Die beiden Kontrahenten um eine mögliche Kanzlerkandidatur sollen nun für ein jeweils 15-minütiges Grußwort per Video auf München und Berlin zugeschaltet werden. „Die eine oder andere Nachfrage wird aber möglich sein“, verspricht Seefried. Außerdem soll für die Beratung von einigen Anträgen noch etwas Zeit bleiben. Der gesellige Parteiabend fällt dagegen komplett aus.

Am gleichen Tag möchten die Grünen in Hildesheim im knappen Format zusammentreffen. „Wir wollen die Gefährdungssituation so gering wie möglich halten, aber gleichzeitig die turnusmäßigen Wahlen durchführen“, betont Landeschef Hanso Janßen aus der Wesermarsch, der es bei seiner angestrebten Wiederwahl mit einem Gegenkandidaten aus Hannover zu tun bekommt. Ein Aufschub ins nächste Jahr komme nicht in Frage, sagt die Co-Vorsitzende Anne Kura. „Wir wollen zeigen, dass wir als Partei handlungsfähig sind.“

Ähnlich denken die Liberalen. Der geplante Zweitage-Event mit einem fröhlichen Feier-Abend in Hildesheim schrumpft am 10. Oktober zum fast reinen Wahlparteitag. Dort tritt FDP-Landeschef Stefan Birkner erneut an. „Dass wir uns langen Antragsberatungen widmen, wäre angesichts des Infektionsgeschehens nicht angemessen“, erklärt Niedersachsens Generalsekretär Konstantin Kuhle. Die Beschäftigung der Basis mit dem eigentlich vorgesehen Leitantrag werde man „mit einem digitalen Format“ im Spätherbst nachholen. Ein gewisses „Highlight“ wird es laut Kuhle aber dann doch geben: Volker Wissing, der neue Generalsekretär der Bundes-FDP, soll als Ehrengast live in Hildesheim reden.