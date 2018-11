In Niedersachsen sind wegen verseuchten Futtermittels 27 Hühnerhöfe gesperrt worden, darunter Betriebe in den Landkreisen Diepholz, Oldenburg und Rotenburg. Das Futter stammt von einem Hersteller aus Nordrhein-Westfalen, es enthält nach Angaben des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums ein gesundheitsschädliches PCB-Gemisch. Ursache seien punktuelle Lackabsplitterungen aus zwei Verladezellen der Herstellers. Die einzelnen Chargen würden teilweise das Zehnfache des erlaubten Höchstwertes aufweisen. Nach Niedersachsen seien davon insgesamt 290 Tonnen gelangt. Betroffen sind auch Betriebe in Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. PCB (Polychlorierte Biphenyle) gehört zu den giftigen Substanzen, die nur schwer abbaubar sind.

Nach Ansicht des früheren niedersächsischen Agrarministers Christian Meyer (Grüne) stellt der jüngste Zwischenfall um verunreinigtes Futtermittel "einen der größten, überregionalen Futtermittelskandale der letzten Jahre" dar. Meyer forderte im Landtag eine umgehende Aufklärung der Umstände. Die FDP meldete Zweifel an der geschilderten Ursache an und forderte zudem, dass an den betroffenen Betrieben kein Schaden hängen bleiben dürfe.