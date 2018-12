Mit der Showeinlage „Die Große Dressurquadrille“ zeigen die Reiter während der Hengstparade des Landgestüts ihr ­Können. Die Hengste sollen die Erhaltung der edlen niedersächsischen Pferderassen sichern, seit Georg II. von Hannover anno 1735 die Errichtung des Landgestüts Celle verfügt hat. (Peter Steffen, picture alliance/dpa)

Doch was macht das Land zwischen Harz und Heide eigentlich zum Pferdeland? Eine Übersicht:

Rund 197 000 Pferde sind in Niedersachsen registriert, ein Großteil davon gehört Hobbyreitern. Doch auch die Zucht spielt eine wichtige Rolle. Von 34 in Deutschland anerkannten Pferdezüchtervereinigungen sind zehn in Niedersachsen ansässig. Im Land waren 2016 knapp 22 000 Zuchtpferde eingetragen, was nach Angaben der niedersächsischen Landwirtschaftskammer etwa einem knappen Drittel des bundesdeutschen Zuchtpferdbestandes entspricht. Zudem sei allein rund die Hälfte der bundesweit registrierten Zuchtstuten aktuell bei Verbänden in Niedersachsen registriert, erklärt Axel Brockmann, Landstallmeister des niedersächsischen Landgestüts Celle.

Die regionalen Pferderassen, Hannoveraner und Oldenburger, sind sehr erfolgreich. „Beides sind Global Player“, sagt Pferdeexperte Brockmann. Die Marken hätten sich weltweit etabliert. Einzelne Tiere bringen den Züchtern bei Auktionen hohe Summen ein, so zuletzt Ende Oktober beim Hannoveraner Hengstmarkt in Verden: Ein Hengst wechselte dort für mehr als zwei Millionen Euro den Besitzer. Wie die Veranstalter mitteilten, wurde dieser Spitzenpreis bis dahin noch nie bei einer Verbandsauktion in Deutschland erreicht.

Kein Wunder, dass sich rund ums Pferd ein Millionengeschäft entwickelt hat. Pferdesport, -zucht und der Reittourismus sichern in Niedersachsen zwischen 50 000 und 70 000 Arbeitsplätze, wie aus einer Pferdetourismusstudie 2017 hervorgeht. Rund ums Pferd werden in Niedersachsen demnach direkt oder indirekt pro Jahr rund 900 Millionen Euro Umsatz gemacht.

Und auch Reiternachwuchs gibt es genug. Als Hobby sei Reiten nach wie vor beliebt und vor allem viele Mädchen und junge Frauen wollten beruflich in die früher eher von Männern dominierte Branche einsteigen, schildert Brockmann vom Landgestüt Celle. Das betrifft etwa die Berufe Tierärztin, Pferdewirtin oder Gestütsassistentin.

Die Universität Göttingen bietet einen Masterstudiengang Pferdewissenschaften an, und an der Fachhochschule Osnabrück können Studenten das Schwerpunktfach Pferdemanagement wählen. In Göttingen haben seit dem Start des exotischen Studiengangs vor zwölf Jahren mehr als 180 Menschen ihr Studium erfolgreich abgeschlossen. Der Frauenanteil bewegt sich zwischen 90 und 95 Prozent. Die Absolventen arbeiten nach dem Studium zum Beispiel als selbstständige Trainer, bei Futtermittelherstellern, in der Tierzucht oder bei Verlagen.

Weißes Ross im Landeswappen

Schon im Landeswappen zeigt sich die Bedeutung der Pferde für das Bundesland: Ein springendes weißes Ross ziert Niedersachsens Wappen. Das Sachsenross gilt als altes sächsisches Stammessymbol, es ist seit dem Mittelalter in Siegeln und Wappen nachweisbar. Schon 1361 nahmen die welfischen Herzöge das Sachsenross als Wappentier an.

Landesweit gibt es zig Reitwege, Stallanlagen, Reiterhöfe und Angebote rund ums Ross. „Da ist das Spektrum riesengroß“, sagt Ulrike Struck, Fachreferentin für Pferdezucht und -haltung bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. 2017 zählten die Pferdesportverbände Hannover, Bremen und Weser-Ems zusammen 131 375 Pferdefreunde.

Mit Familientagen oder exklusiven Lounges ziehen Pferderennbahnen heutzutage Interessierte an. Acht Rennvereinen im Land wurde eine Erlaubnis für Rennen erteilt, darunter das Rennen auf dem Duhner Watt in Cuxhaven, die Bad Harzburger Rennwoche, die Jaderennbahn Hooksiel und die Rennbahn „Neue Bult“ in Langenhagen.

Und die Polizei in Niedersachsen hat zwei Reiterstaffeln – eine in Hannover und eine in Braunschweig. In Hannover gehören bis zu 32 Dienstpferde, 40 Reiter und sechs Pferdewirtinnen zu dem Team. Die Reiterstaffel kann auch für Einsätze außerhalb Niedersachsens angefordert werden, zum Beispiel bei Fußballspielen, Demonstrationen oder zum Ab­suchen eines Geländes. Zudem patrouillieren Polizeireiter mit ihren Pferden während der Heideblüte durch die Landschaft. Jedes Pferd ist so lange im Dienst, wie es körperlich und geistig fit ist. Spätestens mit 20 Jahren gehen die Tiere aber in den Ruhestand.

Jährlich werden auch mehrere hundert Tonnen Pferdefleisch in Niedersachsen erzeugt: 2017 schlachteten Betriebe 1789 Pferde und produzierten 472 Tonnen Rossfleisch. Gegenüber dem Vorjahr ging der Wert damit um zwölf Prozent zurück. Viele Schlachtereien verkaufen ihre selbst hergestellten Waren auf Märkten.