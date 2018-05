Hans Balleier ist Ausbilder an der Landesreitschule in Hoya. (FOTOS: Dustin Weiss)

Idyllisch liegt die Landesreitschule am Rande von Hoya zwischen den blühenden Rapsfeldern. Doch die Idylle trügt. Von ferne klingt ein leises Wiehern aus den Stallungen zur Auffahrt herüber. Der Gärtner schneidet die Hecke und macht den Weg frei. Die wenigen verbliebenen Mitarbeiter hoffen auf ein Wunder. Wenn bis Mitte Mai kein Investor gefunden ist, wird der Insolvenzverwalter den Betrieb ruhen lassen. „Es noch nicht zu spät“, meint Stephan Lewerenz von der Insolvenzverwaltung.

Hans Balleier schreitet vorbei an 79 Boxen in drei Ställen. Noch sind es 55 Pferde. Noch. „Die Ungewissheit ist das Schlimmste“, sagt der Ausbilder. Vor einem Jahr hat er sich auf das neue Konzept der Landesreitschule eingelassen. Erst im Februar ist er mit seiner kleinen Familie in das ehemalige Schulleiterhaus eingezogen. Doch der Business-Plan ging nicht auf. 100.000 Euro Miese nach einem Jahr der Insolvenz sind für einen gemeinnützigen Verein zu viel.

„Die Idee der Landesreitschule hat sich überholt“, sagt Lewerenz. Er arbeitet in der Verdener Kanzlei Willmer Köster. Seine Anzugjacke will nicht so recht in die ländliche Umgebung passen. Die Jeans schon eher, wenn da nicht die schicken Schuhe wären. Für Lewerenz ist es „fünf vor zwölf, aber noch nicht zu spät“. Er weiß, dass die Landesreitschule es aus eigener Kraft nicht schaffen wird. „Es braucht schon einen ehrlichen Interessenten.“

Balleier hat Sporen an den Reitstiefeln, doch die werden ihm im Kampf um den Erhalt der Landesreitschule nicht helfen. Er bildet Pferde aus, weiß, wie wer sie lenken und führen muss. Der Betrieb einer Landesreitschule aber ist viel mehr als das: Allein die Verwaltung des mehr als zwei Hektar großen Geländes mit drei Ställen, zwei Reithallen, zwei Reitplätzen, diversen Paddocks und einem Gästehaus mit 36 Betten und Seminarräumen ist eine Aufgabe für viele.

Boxen bieten mehr Platz

In der Eingangshalle riecht es nach dem vergangenen Charme der 1980er-Jahre. Hinter den Glasscheiben erstreckt sich der Speisesaal. Der Blick durch die große Fensterfront ins Grüne wird durch die altbackenen Vorhänge getrübt. Hier unter der schlecht getünchten weißen Decke ist die Zeit stehen geblieben. Klobige Holzstühle und schwere Sofas drücken auf die Stimmung. Offenbar hat schon lange niemand mehr nennenswert in die Landesreitschule investiert.

In der großen Reithalle, in der früher große Turniere stattfanden, ist der Boden neu, aber die Sprinkler-Anlage alt. In der kleinen Halle, in der Balleier die Pferde normalerweise ausbildet, ist die Beleuchtung neu, aber der Boden alt. Man muss kein Pferdeprofi sein, um zu erkennen, dass sich die stolzen Tiere hier leicht ihre wertvollen Beine brechen könnten. Unbeeindruckt fliegen ein paar Schwalben vorbei. Sie haben schon immer gern in staubigen Stallgassen gebrütet.

„Der erste Stall steht leer“, sagt Balleier mit Bedauern in der Stimme. Dabei habe man die Boxen wegen der neuen Tierschutz-Vorschriften vergrößert. Im zweiten Stall sind die verbliebenen Pferde der Landesreitschule untergebracht. Ruhig warten sie auf den Hufschmied. „Unsere Lehrpferde sind ehemalige Profi-Pferde“, erklärt Balleier. Während er die Pferde ausbildet, bildet seine Frau die Reiter aus. Angelique Sieg ist Reitlehrerin mit Herz und Seele.

An der Landesreitschule werden nicht nur die üblichen Anfänger- und Fortgeschrittenen-Kurse in Dressur oder Springreiten gegeben. Hier werden Reit- und Turnierpferde ausgebildet sowie Reitabzeichen und Trainerlizenzen vergeben. Die Landesreitschule ist ein Ausbildungszentrum für Pferdesportbegeisterte, eine gemeinnützige Einrichtung, die mit der privaten Konkurrenz nicht mehr Schritt halten kann.

Der dritte Stall ist an Stephanie Böhe vermietet. Die Vielseitigkeitsreiterin nimmt an internationalen Turnieren teil. Stallmädchen sind im Gang unterwegs, füttern und putzen die Pferde. Eine Stute schaut sehnsüchtig zur Höhensonne in der Nebenbox. Vor der Stalltür steht ein großer Transporter. Stephanie Böhe ist die Einzige, die geblieben ist. „Die anderen Einstaller sind alle weg“, sagt Balleier. Was soll er ihnen auch sagen. Er weiß selbst nicht, wie es weiter geht.

Von draußen strahlt die Frühlingssonne in die Stallungen, ganz so als gebe es noch Hoffnung. Der Förderverein der Landesreitschule hat im vergangenen Jahr viel Engagement für den Erhalt an den Tag gelegt. Prominente Unterstützter kamen und gingen. Zeitweise ist sogar die Stadt Hoya eingesprungen, um die Lohnkosten zu übernehmen. Am Ende aber wird der Insolvenzverwalter auf die Zahlen schauen. Einhunderttausend Euro Minus, das ist zu viel für einen gemeinnützigen Verein.

Der Gärtner hat die Hecke entlang der Auffahrt inzwischen geschnitten. Wenn der große Investor kommt, soll es ordentlich aussehen. Dabei würde Balleier den Betrieb gern als gemeinnützigen Verein weiterführen. Ohne Investor wäre das Pferdeland Niedersachsen bald um eine Landesreitschule ärmer. Eine große Einrichtung, die aus einem kleinen Verein hervorgegangen ist.