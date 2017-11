Die Bundespolizei ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 31-jährigen Mann und eine 55-jährige Frau. (dpa)

Ein Pflasterstein ist von Unbekannten auf eine Bahnschiene in Rotenburg gelegt worden - wahrscheinlich von Kindern. Der Lokführer eines leeren IC konnte rechtzeitig anhalten und den Stein entfernen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er sei langsamer gefahren, weil kurz zuvor am Samstagvormittag spielende Kinder in dem Bereich gemeldet wurden. Auf diesem Abschnitt der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Bremen fahren die Züge mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Nur unweit der Bahnstrecke wurde beim Bahnhof Tostedt am vergangenen Montag ein Holzklotz auf die Gleise gelegt. Ein vollbesetzter Metronom kollidierte mit dem Gegenstand, blieb jedoch ohne Schaden. (dpa/wk)