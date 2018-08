Hannover

Pflegekammer wählt neue Präsidentin

dpa

Hannover. Die niedersächsische Pflegekammer hat am Mittwoch in Hannover in ihrer ersten Sitzung ihr Präsidium gewählt und beginnt nun mit der Arbeit. Die neue Präsidentin ist ab sofort die 35 Jahre alte Gesundheits- und Krankenpflegerin Sandra Mehmecke aus Hannover.