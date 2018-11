Die Richter der

7. Kammer wiesen die Klagen der Geschäftsführerin eines Seniorenheims in der Region Hannover sowie einer in einem Osnabrücker Krankenhaus tätigen Fallmanagerin zurück. In einer Gesellschaft, die von demografischem Wandel, veränderten Familienstrukturen, medizinischem Fortschritt und einem Strukturwandel der Gesundheitsversorgung geprägt sei, nehme die Pflegekammer „legitime öffentliche Aufgaben“ wahr, erklärte der Vorsitzende Richter Michael Ufer in seiner Urteilsbegründung.

Dabei seien die Zahlungspflicht und die Höhe der Beiträge angemessen „Die Grenze der Zumutbarkeit ist gewahrt.“ 0,4 Prozent ihres Jahreseinkommens müssen die Mitglieder der Körperschaft des öffentlichen Rechts künftig berappen. Die Pflicht beginnt aber erst ab einem Verdienst von 5400 Euro und ist bei 70 000 Euro pro Jahr gedeckelt. Die Beitragsspanne liegt demnach zwischen 22 und 280 Euro jährlich. Nach langem politischen Streit ist die Pflegekammer offiziell am 8. August an den Start gegangen. Mitglieder sind automatisch per Gesetz alle „Altenpfleger“, „Gesundheits- und Krankenpfleger“ sowie „Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“. Knapp 60 000 Fachkräfte sind nach Kammer-Angaben mittlerweile registriert; 80 000 bis 90 000 sollen es in Niedersachsen insgesamt werden. Pflegekammern gibt es sonst nur noch in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein.

Klägerin sieht Grundrecht verletzt

Die Leiterin des Seniorenheims, eine ausgebildete Krankenschwester, hatte das 2017 in Kraft getretene Pflegekammergesetz als verfassungswidrig gerügt. Die Zwangsmitgliedschaft verletze ihr in Artikel 2 des Grundgesetzes garantiertes Grundrecht auf Handlungsfreiheit. Ihr Anwalt Christian von Waldt­hausen zweifelte die gebotene Erforderlichkeit der Kammer ein, weil sich das vom Gesetzgeber gesteckte Ziel für bessere Bedingungen in der Pflege mit den zugewiesenen Befugnissen für das Gremium gar nicht erreichen lasse. Der angestrebte Zweck, nämlich eine „Sprachrohr“ für die in der Pflege Beschäftigten zu sein, sei auch mit dem bayrischen Modell einer freiwilligen Mitgliedschaft zu sichern. Doch das sah das Verwaltungsgericht ganz anders. „Nur eine Pflichtmitgliedschaft sichert die Interessen der Beschäftigten“, meinte der Vorsitzende. Die von der Klägerin befürchteten Konflikte mit dem Weisungsrecht der jeweiligen Arbeitgeber der Mitglieder sah Ufer nicht. Die Pflegekammer sei dazu da, „die Belange der beruflichen Gesamtheit zu wahren“ (Aktenzeichen 7 A 5658/17). Wegen der grundsätzlichen Bedeutung ließen die Richter hier und im Osnabrücker Fall ausdrücklich eine Berufung zu.

Die gelernte Krankenpflegerin hatte angeführt, als Fallmanagerin nur noch reine Verwaltungstätigkeiten zu leisten. Da sie ihren eigentlichen Beruf nicht mehr ausübe, könne sie auch nicht Mitglied in der Pflegekammer sein, so das Argument der Frau. Auch hier widersprachen die Richter. In ihrem neuen Job könne sie ihre Kenntnisse und Fähigkeiten als Pflegerin sehr wohl sinnvoll verwerten, etwa beim Bestimmen des Reha-Bedarfs oder der Koordination diagnostischer Maßnahmen. Damit liege hier eine Berufsausübung gemäß des Gesetzes vor (AZ: 7 A 6876/18). „Die Urteile sind aus pflegepolitischer Sicht äußerst positiv zu bewerten“, freute sich Pflegekammer-Präsidentin Sandra Mehmecke. „Pflege ist eben mehr als die reine Grundversorgung am Bett des Pflegebedürftigen.“

Erfolg hatte dagegen ein großes Unternehmen für Medizinbedarf aus Neuwied (Rheinland-Pfalz), das der Kammer ihre niedersächsischen Außendienstmitarbeiter mit Pflegeberufen melden sollte. Das Gericht hob den Auskunftsbescheid mit Zwangsgeldandrohung als rechtswidrig auf (AZ 7 A 954/18). Praktische Bedeutung hat das Urteil nach Angaben von Pflegekammer-Geschäftsführer Manuel Athing allerdings nicht mehr, da man längst auf solche Abfragen verzichte. „Das Gesetz bietet keine Grundlage mehr, an die Unternehmen heranzutreten.“