Hannover. Firmen und Geschäfte in Niedersachsen müssen kaum Kontrollen ihrer Virenschutz- und Hygienemaßnahmen fürchten. Seit Ausbruch der Corona-Krise im März fanden 394 unangemeldete Prüfungen durch die zehn Gewerbeaufsichtsämter statt, davon in 253 Fällen auch mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Beim Rest begnügten sich die Behörden mit einer Durchsicht der angeforderten Unterlagen. Das ergibt sich aus einer Antwort des Sozialministeriums auf eine Anfrage der Grünen. Bei insgesamt rund 288 000 Betrieben in Niedersachsen beträgt die Kontrollquote danach rein rechnerisch 0,14 Prozent.

Die Gesundheitsämter der Städte und Kreise tauchten überhaupt nicht unangemeldet in den Unternehmen auf. Solche Kontrollen „können wegen fehlender Rechtsgrundlagen nicht stattfinden“, teilte das Ressort von Sozialministerin Carola Reimann (SPD) mit. Die Gewerbeaufsichtsämter erhielten keine zusätzlichen Mitarbeiter. „Für den Zweck vermehrter Kontrollen wurden die Personalkapazitäten nicht erhöht“, heißt es.

„Das Ergebnis unserer Anfrage zeugt von erschreckender Sorglosigkeit bei der Landesregierung“, kritisierte die Grünen-Abgeordnete Eva Viehoff aus Loxstedt. Es sei widersinnig, dass die Menschen in ihrer Freizeit auf die Einhaltung der Corona-Vorschriften penibel kontrolliert würden, dies aber ausgerechnet an ihrem Arbeitsplatz nicht passiere. „Insbesondere in großen Unternehmen ist die Umsetzung und Einhaltung der Hygienestandards die entscheidende Grundlage, um zu verhindern, dass sich das Virus sprunghaft ausbreitet“, betonte die Arbeitsmarktexpertin. Dies zeige ganz deutlich der jüngste Fall beim Schlachtkonzern Tönnies im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück. „Gerade solch große Ausbrüche können die gesamten Erfolge in der Bekämpfung der Pandemie zunichte machen“, warnte Viehoff. Nach Angaben des Agrarministeriums hat die Tönnies-Gruppe auch fünf Standorte in Niedersachsen, darunter die Firma Könecke Fleischwarenfabrik in Delmenhorst.

Ministerin appelliert an Bürger

Ministerin Reimann verwies am Freitag in Hannover auf den Erlass ihres Hauses, wonach Mitarbeiter der Fleischkonzerne nicht mehr zwischen den einzelnen Schlachthöfen in Niedersachsen „durchgewechselt“ werden dürften. Dies gelte auch für Personal aus anderen Bundesländern. Mit welchen Maßnahmen und Kontrollen die Behörden dies in der Praxis sicherstellten, erläuterte die Ressortchefin nicht näher. Erneute Reihen-Tests der Mitarbeiter lehnte sie ab, da diese keine zusätzliche Sicherheit brächten.

Kurz vor den neuen Lockerungen in Kultur, Schulen, Sport und Gastronomie appellierte die Ministerin an die Bürger, trotz der wiedergewonnenen Freiheiten weiter Vorsicht walten zu lassen. „Das Virus ist noch da und schlägt überall dort unerbittlich zu, wo viele Menschen in engen Räumen zusammenkommen“, sagte Reimann mit Blick auf den Massenausbruch in Göttingen.

Ab Montag dürfen Kinos, Theater und Konzerthäuser wieder für bis zu 250 Zuschauer öffnen. Die Besucher müssen aber auch während der Vorstellungen einen Mund-Nase-Schutz tragen. In der Öffentlichkeit dürfen sich bis zu zehn Personen treffen, bisher war dies auf zwei beschränkt. Auch Grillen und Picknicken sind dann erlaubt. Bei Sportereignissen können ebenfalls bis zu 250 Menschen bei einem 1,5 Meter-Abstand untereinander zuschauen. Fans beim Profisport wie in der Fußball-Bundesliga müssen aber draußen bleiben.

In den Schulen geht es wieder mit Sportunterricht los – kontaktlos und mit zwei Meter Abstand. „Fußball oder Handballtraining in Form von Passen, Dribbeln oder Hütchenlauf ist möglich. Eine Wettkampfsituation etwa in Form von Zweikämpfen bleibt untersagt“, heißt es im neuen Rahmen-Hygieneplan des Kultusressorts. Das Ministerium erlaubt ebenfalls wieder festliche Zeugnisübergaben und Einschulungsfeiern. Auch hier gelten die Höchstzahl von 250 Teilnehmern und ein Mindestabstand von 1,5 Metern. In geschlossenen Räumen sind zudem Schutzmasken zu tragen.