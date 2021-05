Noch sind die Strandkörbe - wie hier auf Wangerooge - verwaist. (Peter Kuchenbuch-Hanken)

Die Ostfriesischen Inseln sind mit ihren selbst entwickelten Plänen zur schrittweisen Öffnung des Tourismus bei der Landesregierung abgeblitzt. Die sieben Inselgemeinden hatten zusammen mit ihren Tourismusorganisationen vor mehr als zwei Wochen eine „Machbarkeitsanalyse der Ostfriesischen Inseln für einen sicheren touristischen Neustart“, kurz „Moin“, in Hannover eingereicht.

Am Montag nun konferierten die Inselbürgermeister und Tourismusexperten mit Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) und Bauminister Olaf Lies (SPD). Das Ergebnis: „Leider wird ,Moin‘ kein Pilotprojekt“, sagte Langeoogs Bürgermeisterin und Kurdirektorin Heike Horn, die an der Konferenz teilgenommen hatte, „das ist sehr schade, weil wir glauben, ein sehr gutes Konzept mit viel Expertise und Herzblut vorgelegt zu haben. Wir hätten uns gewünscht, dass die Inseln gesondert betrachtet werden.“

Allerdings kommt auch ohne „Moin“-Projekt Bewegung in die Öffnungsdiskussion. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) wollen nach einer Kabinettssitzung an diesem Dienstag die neue Corona-Verordnung vorstellen, die angesichts rückläufiger Inzidenzwerte Lockerungen vorsieht. Unter anderem geht es um den Tourismus und die Gastronomie sowie den Einzelhandel. „Ich glaube, dass wir einiges von dem, was den Inseln vorschwebt, in der neuen Verordnung wiederfinden werden“, sagte Lies nach der Runde mit den Bürgermeistern.

Das „Moin“-Pilotprojekt hatte eine kontrollierte Öffnung des Tourismus unter wissenschaftlicher Begleitung vorgesehen, verbunden mit einem strikten Testkonzept, einer digitalen Kontaktnachverfolgung sowie Schutz- und Hygienemaßnahmen. Aktuell machen die Inzidenzzahlen an der Küste Mut. In Friesland zum Beispiel liegt der Sieben-Tage-Wert bei 35,5, im Landkreis Aurich bei 42,2, in Wittmund bei 45,7 und im Landkreis Leer bei 76,7.

Die Initiatoren des „Moin“-Projektes hatten sich auch mit Blick auf touristische Modellprojekte in Schleswig-Holstein Hoffnung auf eine Umsetzung ihres Ansatzes gemacht. In der Schleiregion und in Eckernförde etwa dürfen Urlauber unter Vorgaben und Einschränkungen schon länger wieder Ferien machen. In Nordfriesland ist der Tourismus am Wochenende langsam wieder hochgefahren worden. Man schaue genau auf die Entwicklung in den Nachbarbundesländern, sagte Lies, „wir wollen sehen, welche Konzepte an welcher Stelle am nachhaltigsten sind. Wir lernen da voneinander.“ Mit den Bürgermeistern der Ostfriesischen Inseln wurde verabredet, sich in drei Wochen erneut zu treffen.