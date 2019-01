Um Notärzten den Rücken für wichtige lebensrettende Einsätze frei zu halten, haben die Stadt Oldenburg und die Landkreise Ammerland, Cloppenburg und Vechta ein Pilotprojekt gestartet: Sogenannte Gemeindenotfallsanitäter sollen künftig in Fällen zum Einsatz kommen, bei denen ein Transport in eine Klinik nicht erforderlich ist. Ein speziell geschulter Notfallsanitäter steht dann zur Verfügung, um die Einsätze zu absolvieren. (Assanimoghaddam/dpa)

Oliver Peters hat lange Zeit einen kleinen Rettungswagen auf dem Schreibtisch in seinem Büro gehabt. Gebastelt aus einem Karton, orange angemalt, mit vier dicken Rädern und einem aufgepinselten Malteser Kreuz. Ein kleiner Junge hatte dem Team der Rettungswache Damme das Geschenk gemacht. Peters war damals der Dienststellenleiter, und der Junge, lebensgefährlich verletzt mit einer Hirnblutung nach einem Sturz, hatte auf diese Weise Danke sagen wollen für die schnelle Hilfe in höchster Not. „Fünf Minuten später“, sagt Peters heute, „und der Junge hätte nie mehr etwas gebastelt.“

Peters ist inzwischen nicht mehr in Damme. Er ist nun Chef des Rettungsdienstes der Malteser, sitzt jetzt in Vechta und leitet von dort aus den Rettungsdienst im Landkreis. Den gebastelten Rettungswagen musste er bei seinem Wechsel in Damme zurücklassen, das wollten die alten Kollegen so – aber die schöne Erinnerung an das Geschenk ist ihm geblieben. Und es transportiert neben dem Dank auch eine unausgesprochene Mahnung: Nicht auszudenken, wenn der Rettungsdienst damals zu spät gekommen wäre.

Es ist der Schrecken eines jeden Notarztes und Rettungssanitäters: Sie sind auf dem Weg zu einem Patienten, bei dem sich hinterher herausstellt, dass alles nur halb so wild war. Währenddessen hat ein anderer Notfall, der sich später als lebensgefährlich herausstellt, warten müssen. Das ist nicht die Regel, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es immer häufiger passiert, steigt von Tag zu Tag. Denn ein Drittel aller gefahrenen Rettungseinsätze stellen sich im Nachhinein als medizinisch nicht notwendig heraus. Ein Pilotprojekt, das sich Gemeindenotfallsanitäter nennt, soll das jetzt ändern. Im Raum Oldenburg, so eine Auswertung, wären demnach von 54.000 Einsätzen im Jahr 2015 rund 14.000 heute so eingestuft worden, dass sie in die Zuständigkeit der Gemeindenotfallsanitäter gefallen wären.

Dass die Zahl an Notrufen seit Jahren kontinuierlich steigt, ist kein Zufall. Bis vor ein paar Jahren war man davon ausgegangen, dass jeder Mensch im Schnitt 1,5-mal in seinem Leben den Rettungswagen braucht, heute sind es 2,5-mal. Die Menschen werden älter, sie leben häufiger allein. Peters hat festgestellt, dass auch die Unsicherheit der Patienten wächst: Das Internet kennt vermeintlich für jedes Symptom die Ursache und liefert eine Diagnose gleich mit. Kopfschmerzen sind schnell Hirnblutungen, und „der Brustschmerz ist der Herzinfarkt“, sagt Peters.

Rettungswagen blockiert

Er will nicht missverstanden werden: „Die Menschen rufen nicht aus Böswilligkeit an oder weil sie den Nachtdienst ärgern wollen, sondern weil sie in Sorge sind.“ Aber häufig blockieren sie auf diese Weise ungewollt einen anderswo dringend benötigten Rettungswagen. „Bestimmte Ressourcen stehen nicht in unbegrenztem Umfang zur Verfügung“, sagt Aloys Muhle. Er ist der Geschäftsführer des Marienhospitals Vechta. Die Klinik unterstützt das Projekt.

Die Menschen haben das über die Jahre so gelernt. Wer 112 ruft, dem wird geholfen. Und weil man inzwischen bis 22 Uhr einkaufen und im Internet rund um die Uhr alles bestellen kann, soll auch der Hausarzt, mindestens aber der Notarzt samt Rettungswagen 24 Stunden an sieben Tagen die Woche verfügbar sein. „Das Anspruchsdenken ist anders geworden“, sagt Peters.

Er und seine Kollegen stellen das fest, wenn sie mit dem Rettungswagen, „voll Alarm“, zum Patienten rausfahren, und dieser die Helfer dann vor der Haustür empfängt, den Koffer gepackt, bereit für den Abtransport. Ein Notfall war das sicher nicht. Peters erzählt, wie die Nachtschicht, wenn er sie morgens ablöst, immer wieder davon berichtet, sechs, sieben Fahrten gemacht zu haben, ohne auch nur einmal den Notfallrucksack gebraucht zu haben.

Jede Fahrt mit dem Rettungswagen führt erst einmal ins Krankenhaus. Dort klagen die Notfallambulanzen, dass sie vor Patienten überlaufen, Patienten wiederum beschweren sich über lange Wartezeiten. Es soll sogar schon vorgekommen sein, dass Patienten den Wartebereich der Notaufnahme wieder verlassen haben, nach Hause zurückgekehrt sind und sich wenig später mit dem Rettungswagen haben einliefern lassen, um direkt und ohne Wartezeit behandelt zu werden.

„Richtiger Ansatz“

In der Notaufnahme des Marienhospitals Vechta ist die Zahl der Patienten, die sich in der Notaufnahme vorgestellt haben, seit 2015 um 30 Prozent gestiegen. Das soll sich mit den Gemeindenotfallsanitätern ändern. „Wir halten den Ansatz für richtig“, sagt Geschäftsführer Muhle, „eine erste Kontaktaufnahme mit einem Patienten vor Ort durch entsprechend geschulte Mitarbeiter der Rettungsdienste lässt viele Möglichkeiten der weiteren, sicheren Versorgung offen.“

Die ersten Rückmeldungen, die Peters von den 25 Gemeindenotfallsanitätern bekommen hat, sind gut. „Die Kollegen sagen, dass es Spaß macht, und es hat sich noch kein Patient beschwert, dass der Gemeindenotfallsanitäter und nicht der Rettungswagen gekommen ist. Im Gegenteil, das erste Feedback lautet häufig: Danke für die Hilfe.“ Die Gemeindenotfallsanitäter verfügen über ein gutes Netzwerk, haben Kontakt zu Pflegediensten, Sozialstationen und Krankenhäusern. Peters will den Einsatz aber nicht allein auf den Aspekt des Kostensparens reduziert wissen. Unantastbar bleibt für ihn: „Wer einen Notarzt braucht, der bekommt ihn auch.“

Peters hofft, dass das niedersächsische Modell demnächst bundesweit Schule macht. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel hat das Landesinnenministerium auf Antrag der CDU im dortigen Landtag bereits über das Projekt aus Niedersachsen berichtet. Peters hat das sehr gefreut, „zumal wir zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal angefangen hatten“.

Zur Sache

Pilotprojekt im Nordwesten

25 Gemeindenotfallsanitäter sind seit Jahresbeginn an vier Standorten in den Landkreisen Vechta, Cloppenburg und Ammerland sowie in der Stadt Oldenburg im Einsatz. Die Männer und Frauen, ausgebildete Notfallsanitäter, haben eine dreimonatige Zusatzausbildung gemacht und sollen in den Fällen zum Einsatz kommen, in denen ein Transport des Patienten in eine Klinik nicht erforderlich ist. Statt eines Rettungswagens, besetzt mit einem Notarzt und einem Rettungssanitäter, fährt der Gemeindenotfallsanitäter alleine. Er hat umfangreiches Equipment dabei, kann zum Beispiel EKGs schreiben, Zugänge legen, Medikamente geben. Erst wenn das nicht reicht, wird der Rettungswagen gerufen. Die Krankenkassen finanzieren das Projekt für zwei Jahre, die Unis Oldenburg und Maastricht sowie das Klinikum Oldenburg begleiten es wissenschaftlich. Das Innenministerium Niedersachsen garantiert die Rechtssicherheit. Ziel ist es, Notärzte zu entlasten, unnötige Rettungsfahrten zu vermeiden, überfüllte Notaufnahmen in Kliniken zu verhindern und Kosten zu senken. Bundesweit haben sich die Kosten für Rettungswageneinsätze in den vergangenen zehn Jahren auf 2,1 Milliarden Euro verdoppelt.