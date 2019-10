Niedersachsens Innenminister sprach sich in einem Spiegel-Interview dafür aus, deutsche IS-Kämpfer zurückzunehmen. (Julian Stratenschulte)

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat sich im Interview mit dem Spiegel dafür ausgesprochen, deutsche IS-Kämpfer aufzunehmen. Außerdem warf er der EU und der Bundesregierung Versagen im Syrien-Konflikt vor. Das Signal an den türkischen Präsidenten Erdogan sei zu schwach, die Aussagen der EU-Außenminister enttäuschend.

Pistorius sagte, man müsse als „Ultima Ratio auch über Wirtschaftssanktionen reden“. Man habe sich zu sehr auf die USA verlassen und so akzeptiert, dass die EU in dem Konflikt nur eine untergeordnete Rolle spiele. „Wenn wir das ändern wollen, brauchen wir endlich eine gemeinsame Außenpolitik.“

Mehr zum Thema Kommentar zum Syrien-Krieg Endloses Elend US-Präsident Donald Trump wollte im Nahen Osten „endlose Kriege beenden“ und hat sie nun erst recht ... mehr »

Niedersachsens Innenminister sprach sich auch dafür aus, den Kurden in der Region aktiv zu helfen. Hilfsmittel für die flüchtende Zivilbevölkerung zu liefern, sei dringend erforderlich. Zudem brauche man dringend eine internationale Initiative, um die Verhandlungen zwischen der Türkei und der PKK wieder aufzunehmen, so Pistorius.

In Nordsyrien sitzen mehr als hundert IS-Kämpfer aus Deutschland. Darauf angesprochen, antwortete Pistorius, dass man sich nicht davor drücken könne, sie zurückzunehmen. „Immerhin verlangen wir ja auch von anderen Staaten die Rücknahme, wenn wir ihre Staatsangehörigen abschieben.“ Aus seiner Sicht gehöre es zur Glaubwürdigkeit des deutschen Rechtsstaates, Straftäter in einem ordentlichen Verfahren zu verurteilen. Der 59-Jährige sieht die Gefahr, dass der IS durch den türkischen Einmarsch wieder gestärkt werde. „Aus diesem Grund muss der Krieg dort sofort gestoppt werden.“

Auch auf neue Flüchtlingsbewegungen müsse man sich einstellen, so Pistorius. „Wir müssen insbesondere Griechenland Ressourcen der EU für Grenzsicherung und die Durchführung des Asylsystems zur Verfügung stellen“, sagte er. Außerdem sei es ratsam, den Flüchtlingsverteilmechanismus mit Hochdruck voranzutreiben – notfalls nur mit den willigen EU-Staaten. Pistorius verteidigte weiter das Türkei-Abkommen von 2016. Auch wenn Erdogan damit drohe, die Türen der Türkei zu öffnen, habe man sich nicht in eine Falle manövriert. Aber: „Wir müssen jetzt aufpassen, dass die Gelder nicht in Nordsyrien zweckentfremdet werden.“