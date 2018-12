Sängerin, Tänzerin, Akrobatin: Helene Fischer begeisterte im Januar bei ihrem Auftritt in der ÖVB-Arena ihre Fans. (Christina Kuhaupt)

"Bremen Bayern" ist der Suchbegriff, den Google-Nutzer 2018 in Bremen am häufigsten eingegeben haben. Auch nach Bremens erstem Trampolinpark "Jump House" oder dem Auftritt der "Toten Hosen" wurde besonders oft gesucht. In der Hansestadt interessierten ferner der Red Bull-Flugtag, Bombenentschärfungen, Alt-Stürmer Claudio Pizarro von Werder Bremen und das Gastspiel von Helene Fischer. Bei den allgemeinen Suchbegriffen ging es um Internet-Angebote von Facebook und YouTube sowie um das Wetter. Daneben tauchten Amazon, Bild, Google und eBay-Kleinanzeigen besonders häufig auf.

In Deutschland war allgemein die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland am meisten gefragt. Bei den "Wie-Fragen" lagen "Wie oft war Frankreich Weltmeister?" und "Wie muss Deutschland spielen, um weiterzukommen?" vor "Wie heißt der Sohn von Kate und William?" Google wertete auch die Serien mit dem meisten Zuwachs aus. In Deutschland lagen da "Babylon Berlin", "Bad Banks" und "Tannbach" vorne. Unter den "Wo-Fragen" landeten "Wo ist der Mond?", "Wo ist die ISS?" und "Wo liegt Uruguay?" an der Spitze.

Niedersachsen

Und in Niedersachsen? Klare Antwort: Das Relegationsspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Holstein Kiel im Mai.

Bei den allgemeinen Suchbegriffen verbuchte "Kiel - Wolfsburg" unter Nutzern aus Niedersachsen in diesem Jahr die höchsten Zuwächse, wie Google am Mittwoch mitteilte. Der abstiegsgefährdete VfL Wolfsburg setzte sich sowohl im Hin- wie auch im Rückspiel gegen die Kieler durch und blieb in der Ersten Bundesliga.

Außerdem interessierten sich niedersächsische Google-Nutzer besonders für den Moorbrand in Meppen. Der Schwelbrand war Anfang September auf einem Bundeswehrgelände ausgebrochen und konnte erst nach mehreren Wochen wieder unter Kontrolle gebracht werden.

Zu den Stichwörtern, bei denen im vergangenen Jahr ein besonderer Anstieg im Suchinteresse registriert wurde, gehörten auch "Eminem Hannover", "IAA Hannover" und "Chico Hannover". Der Rapper Eminem hatte auf seiner Welttournee "Revival" am 10. Juli in Hannover das einzige Deutschland-Konzert gegeben. Die Internationale Automobil Ausstellung für Nutzfahrzeuge war im September gestartet. Kampfhundmischling Chico hatte Anfang April seine 52 Jahre alte, im Rollstuhl sitzende Besitzerin und deren 27 Jahre alten Sohn totgebissen. Die Veterinärbehörde ließ ihn einschläfern. (dpa)