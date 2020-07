Kampagnen-Macher Dirk Popp wirbt für Disziplin bei den Corona-Regeln. (Peter Mlodoch)

Hannover. Der volltätowierte Supermarktkunde im engen T-Shirt hat wie selbstverständlich eine Maske auf. „Verantwortung tragen auf Niedersächsisch“, steht in großen Lettern neben dem Muskelmann. Der ältere Fischer und die junge Frau im Friesennerz plaudern angeregt miteinander – mit der gebührenden Distanz jeder für sich im eigenen Strandkorb in Cuxhaven. „Smalltalk auf Niedersächsisch“, heißt der Spruch dazu. Auch „Star Wars“-Bösewicht Darth Vader kommt in Kindergröße mit seiner schwarzen Maske zum Einsatz – Motto: „Corona-Abwehr auf Niedersächsisch.“ Unter dem Stichwort „Raumlehre auf Niedersächsisch“ ist eine Schulklasse beim Büffeln mit Abstand zu sehen.

Es sind Botschaften einer groß angelegten Kampagne, mit der das Land ab diesem Wochenende für die Einhaltung der Corona-Regeln werben will. Auf Plakatwänden, in Flyern, in Zeitungsanzeigen und in den sozialen Medien appelliert die SPD/CDU-Landesregierung an das Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung. „Hände waschen, Abstand halten, Maske tragen“, lautet die immer wiederkehrende Aufforderung.

Angesichts sinkender Infektionszahlen mache sich bei manchen Bürgern eine gewisse Sorglosigkeit breit, warnte Staatskanzlei-Sprecherin Anke Pörksen (SPD) am Donnerstag in Hannover. „Die Menschen halten sich nicht mehr unbedingt an die Abstandsregeln.“ Daher sei die Öffentlichkeitsoffensive „gerade jetzt ganz besonders notwendig“. Zumal die Urlaubssaison bevorstehe, in der in den nächsten Wochen ganz viele Gäste nach Niedersachsen kämen und später die hiesigen Einwohner von ihren Reisen zurückkehrten.

Selbstbewusst, augenzwinkernd und mit einer Prise Humor wolle sich die Kampagne der aufkeimenden Nachlässigkeit entgegenstemmen, erklärte deren Macher Dirk Popp von Agentur „Wildstyle Network“ aus Berlin. „Niedersachsen braucht keine Kommunikation mit erhobenem Zeigefinger; Motivation ist unser Trigger.“ So spiele man bewusst mit den Eigenheiten und Stärken der Menschen zwischen Küste und Harz, sei es der trockene Humor oder die stoische Gelassenheit. Immer wieder betonen die verschiedenen Werbeträger das „Wir“-Gefühl und den Zusammenhalt im Land. „Wir wären keine Niedersachsen, wenn wir nicht versuchen würden, aus jeder Situation das Beste zu machen.“ Dazu prangt überall ein weißes Logo in Form des Coronavirus. Doch beim näheren Hinsehen entpuppen sich die Zacken des Erregers als Familien, Gruppen und Einzelpersonen. Sogar ein Rollstuhlfahrer ist dabei. „Wir sind stärker! Niedersachsen gegen Corona“, heißt der zentrale Werbeclaim.

Zwei Millionen Euro aus dem Etat der Staatskanzlei sind für die zunächst bis Oktober angelegte Kampagne angesetzt. Die Berliner Agentur hatte sich in einem Ausschreibungsverfahren gegen fünf Konkurrenten, darunter zwei aus Hannover, durchgesetzt, obwohl sie nicht das günstigste Angebot abgegeben hatte. Idee und Umsetzung von Wildstyle Networks habe das gesamte Kabinett am Montag noch vor Beginn der Haushaltsklausur zustimmend aufgenommen, berichtete Pörksen. Eine Verlängerung der Aktion bis April sei denkbar. Das Virus werde das Leben noch eine ganze Weile einschränken, solange keine unkomplizierte und für alle zugängliche Impfmöglichkeit bestehe. „Wir werden noch sehr lange Abstand halten müssen; gewisse Grundregeln werden uns weiter begleiten.“ Die Bürger sind ausdrücklich aufgerufen, eigene Ideen in Form von Fotos und Texten beizusteuern. Weitere Werbeformen sind laut Agentur denkbar, bedruckte T-Shirts etwa oder auch ein „Guerilla-Marketing“, bei dem das „Wir“-Motto als Abstandshalter mit abwaschbarer Farbe auf Plätze in Niedersachsen gesprüht wird. Auf neue Entwicklungen der Pandemie, etwa lokale Shutdowns, könne die Kampagne sehr schnell reagieren, kündigte der Werbemann an. Ob dies dann immer noch mit der Prise Humor passiere, sei allerdings noch offen, schränkte die Regierungssprecherin ein. Menschen, die von einem Hotspot wie zuletzt in Göttingen oder Gütersloh betroffen seien, hätten in dieser Situation eher keinen Sinn für ironische Untertöne.

Zur Sache

Büffets, Testspiele und Jugendgruppen

Passend vor den Sommerferien sollen in Niedersachsen wieder Kinder- und Jugendreisen bis zu 30 Teilnehmern möglich werden. Das sieht der Entwurf der komplett neuen Corona-Verordnung vor, der dem WESER-KURIER vorliegt. Bisher waren Gruppenangebote in Jugendherbergen, Familienstätten und Sportschulen nur für höchstens 16 Minderjährige möglich. Erlaubt werden außerdem wieder Selbstbedienungsbuffets und Testspiele im Profifußball.

Das neue Regelwerk ersetzt und vereinfacht die bisherige Verordnung, die wegen ihrer komplizierten Formulierungen vielerorts Kritik ausgelöst hatte. Aus 38 werden 24 Seiten, die unübersichtlichen Paragrafen werden gestrafft und thematisch zusammengefasst. Abstands- und Maskenpflichten bleiben aber bestehen; der Besuch von Clubs, Diskotheken und Bordellen ist weiter verboten. Die Novelle soll an diesem Freitag verabschiedet werden und am Montag in Kraft treten.