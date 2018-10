Aktuell der Plan B der Gemeinde: Einer der Sportplätze im Schoofmoor könnte als Standort für die neue Grundschule in Lilienthal geopfert werden. (Roger Bartsch)

Die Gemeinde Lilienthal ist ein beliebtes Pflaster für junge Familien. Der Ort wächst, zuletzt stieg die Einwohnerzahl auf fast 19 000 Menschen an. Doch bei aller Freude über den Zuspruch: Die klamme Kommune steht auch mächtig unter Druck. Lilienthal hat so seine Not, dem Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen gerecht zu werden. 60 Kinder unter drei Jahren stehen aktuell auf der Warteliste für einen Krippenplatz, 14 sind es im Kindergartenbereich. Doch nicht nur die Kitas platzen aus allen Nähten: Auch die Grundschulen haben ihre Kapazitätsgrenzen erreicht.

Klar ist, dass ab dem Schuljahr 2021/22 eine neue Grundschule in Betrieb gehen muss. Doch über die Frage, wo sie stehen soll, wird heftig gestritten. Eine Entscheidung soll nach den Herbstferien fallen. Im Sommer schien es bereits ausgemacht zu sein, dass einer von insgesamt drei Fußballplätzen nahe des Schulzentrums Schoofmoor für den Neubau geopfert werden soll. Der Plan sprach sich herum, und prompt hagelte es Protest der Lilienthaler Sportvereine: Fußballer und andere zogen mit Bannern und Trillerpfeifen vors Rathaus, um vor der entscheidenden Sitzung des Bauausschusses für den Erhalt der Sportfläche zu kämpfen.

Ein weiteres großes Neubaugebiet

Dann sorgte Bürgermeister Kristian Tangermann (CDU) vor den versammelten Demonstranten für eine handfeste Überraschung: Er erklärte die Sportplatz-Bebauung kurzerhand zum Plan B und brachte als erste Wahl die Mauerseglerstraße an der Ortsentlastungsstraße ins Spiel, wo die Gemeinde erst vor Kurzem einen neuen Kindergarten gebaut hat und wo der Fußballverein SV Lilienthal/Falkenberg über einen weiteren Sportplatz verfügt.

Doch der Bürgermeister will in dem von ihm ins Auge gefassten Gebiet nicht nur einen Platz für Grundschule und Turnhalle reservieren: Er wirbt dafür, gleichzeitig ein weiteres großes Neubaugebiet aufzumachen, das Platz für etwa 200 Wohneinheiten nahe des Ortskerns bieten soll. Ein Viertel davon soll sozial gefördert und vergünstigt angeboten werden – ein Angebot, das in der Gemeinde dringend benötigt wird.

Ein Investor, der auf dem gut 50 000 Quadratmeter großen Gelände Reihenhäuser und Geschoss-Wohnungen bauen will, steht bereits in den Startlöchern. Die Asset Lilienthal Grundbesitz GmbH will an der Entlastungsstraße nahe dem Sportpark den großen Wurf wagen. Die Firma gehört zur Bremer Asset-Gruppe mit Sitz in der Bremer Überseestadt. Sollten die Flächen tatsächlich bebaut werden, wäre davon auch der örtliche Reiterverein betroffen.

Mehr zum Thema Entscheidung Lilienthal: Sportplatz oder Schule? Auf den Sportplätzen des SV Lilienthal/Falkenberg herrscht die ganze Woche über reger Betrieb. Der ... mehr »

Der 15. Oktober ist der Tag, an dem die Kommunalpolitiker entscheiden müssen, ob sie dem Plan A des Bürgermeisters zustimmen wollen. Die Ratsleute stecken in der Zwickmühle: Denn angesichts der rasanten Ortsentwicklung war eigentlich vereinbart worden, Tempo aus der weiteren Bebauung zu nehmen und einzelne Vorhaben zeitlich zu strecken, um den Druck auf die Gemeinde beim Bau von Kitas und Schulen herauszunehmen.

Ob nun mit Mauerseglerstraße oder ohne: Um den Bau der fünften Grundschule wird die Gemeinde ohnehin nicht herumkommen. Denn die Kinder, die von den Engpässen betroffen sind, sind schon da, unabhängig von der künftigen Bebauung. Die Frage ist, ob es die Gemeinde Lilienthal überhaupt schaffen kann, das Gebiet und die Grundschule so zu planen, dass sie pünktlich zum Start des Schuljahres 2021/22 fertig ist. Ein Kraftakt wird das allemal, auch finanziell. Denn Lilienthals Kasse ist leer, und eigentlich mehr als das.

Der Schuldenberg hat sich auf rund 87 Millionen Euro aufgetürmt, und die Kommune kann die laufenden Ausgaben seit Jahren nur über Kassenkredite bezahlen. Fiele die Entscheidung für den Fußballplatz, könnte sich die Gemeinde die Ausgaben für den Grunderwerb sparen, denn die Fläche gehört ihr schon. Und auch die Turnhalle existiert bereits. Auf der anderen Seite müsste man den Fußballern Fläche wegnehmen und eventuell Ersatz finden, was wiederum mit Kosten verbunden wäre.

Dynamik der Entwicklung wurde unterschätzt

Dabei fehlt der Gemeinde das Geld an allen Ecken und Kanten: „Der Kern der Katastrophe ist die extrem hohe Verschuldung“, hatte Bürgermeister Tangermann schon im Frühjahr die Lage zusammengefasst. Und die droht sich noch zuzuspitzen: Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass sich die Kostenschätzung für den Neubau der Schroeterschule in Lilienthal von 7,5 Millionen Euro auf 14,1 Millionen Euro nahezu verdoppelt hat. Die Grundschule stammt aus den 60er-Jahren und soll 2019 eigentlich durch einen Neubau ersetzt werden.

Viele Menschen in Lilienthal fragen sich, ob die aktuellen Probleme nicht vorhersehbar waren und lasten es auch dem Bau der Straßenbahnlinie 4 an, dass die Gemeinde in die finanzielle Schieflage gekommen ist und nun ihre Not hat, ihre grundlegenden Aufgaben zu erfüllen. Und in der Tat scheint es so, als hätten sich die Verwaltung und Gemeinde jahrelang darauf verlassen, dass sich die Dinge bei den Schulen und Kindertagesstätten schon irgendwie regeln werden.

Lange wurde die Dynamik der Entwicklung unterschätzt. Erst seit dem vergangenen Jahr gibt es einen aktualisierten Überblick darüber, wohin die Reise bei den Kinderzahlen gehen wird, wenn alle Neubaugebiete und Zukunftsflächen einbezogen werden. „Fest steht, dass in der Gemeinde ab 2021 der Platz in den Grundschulen nicht mehr ausreichen wird“, sagt Andreas Cordes, Fachbereichsleiter im Rathaus.

Kein Einzelfall

Die Probleme Lilienthals sind kein Einzelfall, auch andere Kommunen in der Region haben mit den Folgen des Baubooms zu kämpfen und kommen mit dem Bau von Schulen und Kindergärten kaum hinterher. An­dreas Bovenschulte, Vorsitzender des Kommunalverbundes Niedersachsen/Bremen, verweist darauf, dass die Einwohnerzahl in der Region generell wächst, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Infrastruktur der Kommunen. „Das ist allerdings von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich.“

Dass Kinder nachkommen, sieht der Vorsitzende des Kommunalverbundes grundsätzlich als positive Entwicklung an. Er erinnere sich noch an Zeiten, als die Demografen rückläufige Geburtenzahlen vorhersagten, nun gebe es in einzelnen Gemeinden die gegenläufige Entwicklung. „Der Bau von Kindertagesstätten und Schulen stellt die Gemeinden gleichwohl vor große Herausforderungen“, sagt Bovenschulte. Daher plädiere er dafür, Investoren oder Grundstückseigentümer, die von Neubauten profitieren, an den Kosten der sozialen Infrastruktur zu beteiligen. Über eine solche Abgabe wird derzeit in vielen Kommunen diskutiert, in denen Neubaugebiete auf den Weg gebracht werden sollen.