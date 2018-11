So sah die Gerichtszeichnerin Nancy Tilitz Niels Högel und den Vorsitzenden Richter Sebastian Bührmann im Prozess 2014/15. (Nancy Tilitz)

Es ist eine Serie von Morden, die in Deutschland einmalig ist. Niels Högel soll in zwei Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst zwischen 2000 und 2005 mehr als hundert Menschen umgebracht haben. Der ehemalige Krankenpfleger spritzte den Patienten Medikamente, die oft eine tödliche Wirkung hatten.

Wegen sechs Taten ist Högel bereits zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch am Dienstag, 20. Oktober, beginnt ein neuer Mordprozess in Oldenburg. 100 Fälle werden dort einzeln behandelt. 100 Menschenleben, 100 Geschichten. In diesem Podcast erzählen wir einige von ihnen.

Wir beleuchten die Taten, die Schicksale der Angehörigen der Opfer, die Sichtweise der Anwälte. Und wir werfen auch einen Blick auf das Leben des Mannes, der heute bekannt ist als der vielleicht größte Serienmörder in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

Folge 1: Verdacht und Versagen (von Andreas D. Becker)

Der erste Teil des Podcasts erzählt die Geschichte, wie Niels Högel erwischt wurde. Und wie er trotz des schlimmen Verdachts vieler Kollegen zuvor jahrelang weitermachen konnte.

Folge 2: Das Leid der Angehörigen (von Nico Schnurr)

Hinter jedem Opfer des Serienmörders Niels Högel steht eine Geschichte, eine Familie. Viele hat die Nachricht, dass ihre Angehörigen ermordet wurden, völlig aus der Bahn geworfen. Eine Ehefrau und ein Sohn erzählen.

Folge 3: Vom Helfer zum Mörder (von Andreas D. Becker)

Niels Högel stammt aus Wilhelmshaven. Sein Vater war Krankenpfleger - ein Vorbild, dem der Sohn nacheiferte. Doch wie wurde er zum Mörder?

Alle zwei Tage gibt es an dieser Stelle eine neue Folge des Podcasts "Die Akte Niels Högel". Der nächste Teil erscheint am Samstag, 3.11..

++ Hinweis für Smartphone-Nutzer: Sie können sich den Podcast im Browser anhören. Alternativ werden Sie weitergeleitet an den App-Store, um sich die kostenlose Soundcloud-App herunterzuladen. ++

Texte: Nico Schnurr, Andreas D. Becker und Jürgen Hinrichs

Sprecherin: Alice Echtermann

Ton und Schnitt: Christian Walter