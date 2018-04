Polizisten haben am Donnerstag die Räumlichkeiten eines kurdischen Vereins in Hannover durchsucht. (dpa)

"Mehrere Personen stehen im Verdacht, illegale Strukturen der PKK in der Bundesrepublik zu fördern und junge Kurden zum bewaffneten Kampf der PKK anzuwerben", erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Lüneburg.

Die Razzia richtete sich gegen einige Vorstandsmitglieder des kurdischen Dachverbands NAV-DEM in Hannover, wie ein Vereinssprecher mitteilte. Die Polizisten kamen am frühen Donnerstagmorgen und blieben bis zum späten Nachmittag. Der Vereinssprecher kritisierte die Razzia als "Repressionspolitik". Rund 100 Menschen sollen laut dem Sprecher vor dem Vereinsgebäude gegen die Polizeimaßnahmen demonstriert haben.

Bis zum späten Donnerstagnachmittag waren die Polizisten vor Ort im Einsatz. (dpa)

Die kurdische Arbeiterpartei PKK ist in Deutschland seit 1993 als terroristische Vereinigung verboten, das gilt auch für Symbole der Partei. Seit rund einem Jahr dürfen auch keine Bilder von dem in der Türkei inhaftierten PKK-Mitbegründer Abdullah Öcalan gezeigt werden. Die PKK hat früher mit Waffen für einen Kurdenstaat gekämpft und fordert nun Autonomie für in der Türkei lebende Kurden.

In Hannover hatte die Polizei zuletzt vor drei Wochen versucht, eine ursprünglich von NAV-DEM angemeldete Großdemonstration zu verbieten - ebenfalls wegen des Verdachts auf Unterstützung der PKK. Sie fand dann aber statt, als sich stattdessen eine Gruppe von Privatpersonen als Veranstalter anmeldeten. dpa/lni)