Plantage in Delmenhorst entdeckt

Polizei erschießt Hund bei Razzia

Esther Nöggerath

Delmenhorst. Die Polizei hat am Mittwoch eine Großrazzia wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln in Delmenhorst, Bremen sowie dem Osnabrücker und Diepholzer Umland durchgeführt. Dabei stießen die Einsatzkräfte in Delmenhorst auch auf eine Cannabis-Plantage.