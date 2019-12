Dietmar Schilff, Vorsitzender im Landesbezirk der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Niedersachsen (links), spricht mit Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident in Niedersachsen, vor dem niedersächsischen Landtag. (Hauke-Christian Dittrich/DPA)

Hannover. Die Grünen hatten die grüne Mahnwache vor dem Landtag für sich zuerst entdeckt. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) forderte dort am Dienstag deutlich mehr Geld für die innere Sicherheit – für bessere Besoldungen, höheres Weihnachtsgeld und vernünftige Sanitäranlagen. Mit Fotos von kaputten Klos und maroden Fenstern untermauerte GdP-Landeschef Dietmar Schilff den Ruf nach 100 Millionen Euro für ein „Liegenschaftsinvestitionsprogramm“.

Grünen-Fraktionschefin Anja Piel und ihre Kollegen hörten sich die Sorgen der Ordnungshüter in Ruhe an, bevor Ministerpräsident Stephan Weil und sein Innenminister Boris Pistorius (beide SPD) flugs herbeieilten. Das Heft des Handels wollte man schließlich nicht allein der Opposition überlassen. Später machte auch CDU-Finanzminister Reinhold Hilbers den Polizisten seine Aufwartung. Neue Zusagen brachten die Regierungsvertreter allerdings nicht mit.

Drinnen im Parlament drehte sich alles um den Haushalt 2020. Ein Wiedereinstieg in das 2005 von der damaligen CDU/FDP-Regierung abgeschaffte Weihnachtsgeld ist in dem insgesamt 34,7 Milliarden Euro schweren Zahlenwerk ab dem nächsten Jahr vorgesehen: 300 Euro für alle Besoldungsgruppen ab A 9. Für die darunter liegenden Staatsdiener gibt es danach eine Aufstockung von 420 auf 920 Euro. „Damit setzen wir für unsere Beamtinnen und Beamten ein deutliches Zeichen der Wertschätzung“, erklärte SPD-Fraktionschefin Johanne Modder. Für die GdP war es aber nicht mehr als ein „Anfang“. Die Landesregierung müsse bei der Jahressonderzahlung noch erheblich draufsatteln und auch die Pensionäre einbeziehen.

So lief es an diesem Tag mit vielen Einzelpunkten und erst recht der Gesamtheit des Etats. Während sich die Großkoalitionäre gegenseitig für den „klugen Mix“ aus Investitionen, Altschuldentilgung und soliden Finanzen lobten, ließen die drei Oppositionsfraktionen in der hitzigen Generaldebatte kein gutes Haar am neuen Haushalt. Darin sind unter anderem 1425 neue Planstellen für Lehrer an Gymnasien und Gesamtschulen vorgesehen, auch neun neue Staatsanwälte für den Kampf gegen Clan-Kriminalität. SPD und CDU stecken außerdem mehr Geld in Elektromobilität und Raumfahrt, schaffen mit einer Spritze von sechs Millionen Euro die Beitragsfreiheit für die umstrittene Pflegekammer.

Ob für Klimaschutz, bezahlbaren Wohnraum oder gute Bildung – die Landesregierung verharre im Nichtstun, kritisierte die Grüne Piel. „Da knausert die „Groko“. Gleichzeitig greife sie zur Rettung der angeschlagenen NordLB tief in die Kasse, gebe Garantien für sieben Milliarden Euro ab. „Wenn das Klima eine Bank wäre, hättet ihr es längst gerettet“, rief die Fraktionschefin SPD und CDU zu. Deiche zu erhöhen, Wälder aufzuforsten und Dürrefolgen zu mildern, bleibe nicht als Flickschusterei. „Das ist volkswirtschaftlich grober Unfug.“ Die Grünen wollen einen Klimafonds von einer Milliarde Euro auflegen, aus dem sie die energetische Sanierung von Gebäuden ebenso wie günstige ÖPNV-Tickets und die Agrarwende bezahlen wollen.

FDP-Fraktionschef Stefan Birkner warf der Koalition „ambitionslose Mittelmäßigkeit“ vor. Ob bei der Ausbreitung der Wölfe, ob beim Ärztemangel auf dem Land, ob bei hohen Auflagen für die Landwirte: „Sie entfernen sich zunehmend von den Menschen“, hielt der Liberale insbesondere Regierungschef Weil vor. Anders als die Grünen, die sich für eine Abkehr von der Schuldenbremse aussprechen, verlangte Birkner konkrete Schritte für einen Abbau der Altschulden. Seine Fraktion schlage daher vor, im nächsten Jahr 200 Millionen Euro in die Tilgung zu stecken.

AfD will Inklusion stoppen

Mit der Hälfte dieser Summe für den Schuldenabbau ging die AfD in die abschließenden Etat-Beratungen. Zur Gegenfinanzierung müsse man die Inklusion in den Schulen sowie die Betreuung von unter Dreijährigen stoppen. „30 Millionen Euro für Krippenplätze sind fehl am Platze“, erklärte Fraktionschefin Dana Guth und verwies auf das „Kindeswohl“. Statt Millionen für „Migrationsfantasien“ auszugeben, sollte man endlich lieber den versprochenen dritten Polizeihubschrauber anschaffen. Das wiederum löste den Widerspruch der vier anderen Fraktionen aus. SPD-Haushaltsexpertin Frauke Heiligenstadt nannte den Ruf nach einem Aus für die Inklusion „schlicht menschenverachtend“. Ihr Grünen-Kollege Stefan Wenzel verbat sich finanzpolitische Belehrungen von einer AfD, die sich durch falsche Rechenschaftsberichte und illegale Parteienfinanzierung hervortue. Auch Finanzminister Hilbers wies die Forderungen von der rechten Seite empört zurück. Mittel für die Integration von Flüchtlingen ließen sich nicht einfach streichen. „Die Menschen sind hier, dafür brauchen Sie Geld.“

Allerdings wies der oberste Kassenwart auch die Vorschläge der beiden anderen Oppositionsfraktionen als unseriös zurück. So wolle die FDP ihre Schuldentilgung allein mit „Luftbuchungen“ bewerkstelligen. Und die Grünen würden mit einer Auflösung des Digital-Sondervermögens den ländlichen Raum vernachlässigen und setzten ansonsten auf noch gar nicht feststehende Einnahmen wie aus der Versteigerung von Mobilfunklizenzen. „Die Taube auf dem Dach wollen Sie schon als Suppenhuhn in den Topf auf dem Herd stecken“, meinte der Minister. CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer warf den Grünen sogar eine Spaltung der Gesellschaft vor. „Auto gegen Radfahrer. Verbraucher gegen Landwirte. Frische Luft für die Großstädter, aber Windkraftanlagen vor der Haustür der Landbevölkerung: Es geht Ihnen nicht um den Interessenausgleich, sondern um die Durchsetzung partikulärer Interessen der eigenen Wählerschaft.“