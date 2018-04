Die Polizei hat im Landkreis Emsland eine Plantage mit mehreren Tausend Cannabis-Pflanzen entdeckt. (dpa)

In mehreren Gebäuden eines alten landwirtschaftlichen Anwesens in der Nähe der Ortschaft Heede sei eine Großzahl von Pflanzen sichergestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Neben einer Indoor-Plantage, bei der die mehr als 1000 Cannabispflanzen schon abgeerntet waren, fanden die Beamten auch zwei weitere Plantagen für jeweils etwa 800 Pflanzen, wovon eine bereits abgeerntet war und die Anlage schon zurückgebaut wurde. Nach Angaben der Polizei war der Gebäudetrakt, in dem sie sich befand, einsturzgefährdet. In einem Trockenraum stellten sie rund drei Kilo Marihuana sicher.

Auch der Strom, mit dem die Plantagen betrieben wurde, war laut Polizei illegal abgezweigt worden. Die Polizei nahm einen 37 Jahre alten Niederländer und die Hauseigentümerin, eine 72 Jahre alte Niederländerin, vorläufig fest. Sie wurden aber nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück vorläufig wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Fahnder vermuten, dass die Plantagen noch von weiteren Personen betrieben wurden und ermitteln weiter. (dpa)