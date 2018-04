Cannabis-Anbau

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Polizei hebt Plantagen aus

DPA

Heede. Die Polizei hat im Kreis Emsland professionell betriebene Cannabis-Plantagen ausgehoben. In mehreren Gebäuden eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Nähe der Ortschaft Heede sind nach Polizeiangaben neben einer Indoor-Plantage, in der mehr als 1000 Cannabispflanzen schon abgeerntet waren, auch zwei weitere Plantagen gefunden worden.