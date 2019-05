Getöteter 26-Jähriger in Otterndorf

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Polizei hat am Donnerstag einen 20-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Mittwoch in Otterndorf einen 26-Jährigen in dessen Wohnung getötet zu haben.