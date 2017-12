Die Polizei Hannover soll Verstärkung von Beamten aus anderen Bundesländern erhalten. (dpa)

Vor dem Bundesparteitag der AfD an diesem Wochenende in Hannover haben Gegner Großkundgebungen und Blockaden angekündigt. Zu zwei Kundgebungen am Sonnabend werden im Zentrum der niedersächsischen Landeshauptstadt rund 8500 Teilnehmer erwartet, teilte die Polizei mit.

Eine Protestgruppe kündigte Blockaden rund um das Kongresszentrum in Hannover, dem Ort des Parteitags, an. Wegen gesperrter Straßen und eingestellter Straßenbahn- und Buslinien warnte die Polizei vor erheblichen Verkehrsbehinderungen. Bei einem ersten Demonstrationszug am Freitagabend rechnet die Polizei mit rund 500 Teilnehmern.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) rief am Donnerstag dazu auf, dass die Proteste friedlich bleiben. "Wir erwarten von allen Teilnehmenden der Kundgebungen, dass sie von ihrem Demonstrationsrecht auf friedfertige Weise Gebrauch machen", sagte der GdP-Landesvorsitzende Dietmar Schilff. "Mit gewalttätigen Aktionen wird das Demonstrationsrecht verwirkt." Auch die eingesetzten Polizisten dürften keinesfalls Ziel von Angriffen und Diffamierungen sein. Die Beamten müssten einerseits die Teilnahme am AfD-Parteitag ermöglichen und andererseits gewährleisten, dass friedliche Gegendemonstrationen wie geplant ablaufen können.

Das hannoversche Kongresszentrum wird unter anderem mit Nato-Stacheldraht gegen ein mögliches Vordringen von AfD-Gegnern geschützt. Die Polizei bereitet sich nach eigenen Angaben auch darauf vor, dass Krawalle sich in andere Stadtteile verlagern könnten. Die Beamten rechnen mit einem größeren Potenzial von Störern als beim AfD-Parteitag 2015 in Hannover, wo rund 200 Gegner für Probleme sorgten.

Um sowohl die 600 Delegierten des AfD-Parteitags als auch die Protestierenden zu schützen, erhält die Polizei Hannover Verstärkung von Beamten aus anderen Bundesländern. Wie hoch diese ausfällt, wollte der Sprecher nicht sagen. Beim AfD-Bundesparteitag im April in Köln war die Polizei mit einem Großaufgebot von 4000 Beamten im Einsatz gewesen.

Die Linke in Niedersachsen kritisierte am Donnerstag, dass die Stadt Hannover nach 2015 zum zweiten Mal das städtische Kongresszentrum als Tagungsort der AfD zur Verfügung stelle. Das sei ein Zurückweichen vor der AfD und ein Armutszeugnis des Oberbürgermeisters, meinte die Landesvorsitzende der Linken, Anja Stoeck.

Wie schon in den Vortagen kam es in Hannover auch am Donnerstag zu Farbschmierereien von AfD-Gegnern. An einer Lärmschutzwand an der Stadtautobahn wurde ein 28 Meter langer und 3,5 Meter hoher Protestschriftzug angebracht, teilte die Polizei mit. (lni)

++ Wir haben den Artikel aktualisiert am 1. Dezember, um 13.30 Uhr. ++