Die Polizei hat bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz Wildeshausen der A1 rund ein Kilo sogenannter Haschkekse entdeckt. (Symbolbild). (Björn Hake)

Die Polizei hat bei einer Fahrzeugkontrolle an der Raststätte Wildeshausen an der Autobahn 1 rund ein Kilogramm sogenannter Haschkekse sichergestellt.

Der 27 Jahre alte Autofahrer und seine 19 Jahre alte Begleiterin gaben an, aus einem Kurzurlaub in den Niederlanden gekommen zu sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Kekse seien für den Eigengebrauch.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 27-Jährigen ein. (dpa)