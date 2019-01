Auf der A27 in Fahrtrichtung Hannover ist es durch Eisstücke zur Beschädigung zweier Pkws gekommen. (imago/Becker&Bredel)

Die bekannte Problematik von Eisplatten auf Lkw-Dächern ist in der vorherrschenden Wetterlage wieder aktuell. Allein auf der A27 in Fahrtrichtung Hannover ist es laut Polizei dadurch kurz vor der Anschlusstelle Langwedel zweimal zu Unfällen dieser Art gekommen.

Am Samstagmittag wurde ein Pkw von einem Eisstück getroffen, so dass Frontscheibe und Scheibenwischer beschädigt wurden. Am Dienstagmorgen wurde ein BMW einer 26-jährigen Fahrerin im Bereich der Frontscheibe von einem größeren Eisbrocken getroffen. Die Schlagkraft des Eises führte zu einer Splitterung der Frontscheibe, Splitter drangen auch in den Innenraum des Fahrzeuges. Trotz des Schrecks durch den Aufprall behielt die Fahrerin die Kontrolle über das Auto. Ein mitfahrendes Kind und eine weitere Beifahrerin blieben ebenso unverletzt: Beide saßen auf der Rückbank des Pkw. Der Fahrer des Lkw fuhr einfach weiter, konnte aber später durch Polizeibeamte gestoppt und über den Vorfall aufgeklärt werden.

Zur Risikobehebung verpflichtet

Lkw-Fahrer müssen das Risiko beheben und die Dächer ihrer Fahrzeuge eisfrei halten. Denn die herunterfallenden Platten können Lebensgefahr für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer bedeuten. Die Geschosse können eine Größe von Gullydeckeln erreichen und richten entsprechend große Schäden an.

Sollten Eisplatten vom Dach fallen, werden empfindliche Geldbußen für den Fahrer des Lkw fällig. Kommt es sogar zu einem Unfall mit Verletzten, muss er mit einem Strafverfahren rechnen.

Die Polizei Verden empfiehlt Autofahrern deshalb eine vorausschauende Fahrweise. Sie mahnt zur ständigen Vorsicht und gegenseitigen Rücksicht. Dazu gehöre die Einhaltung von ausreichendem Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Durch Berücksichtigung dieser Grundregeln könne ein Teil des Risikos bereits reduziert werden.