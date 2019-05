Ein Polizeieinsatz in einem Kaufhaus in Hannover ist am Freitag nach rund zwei Stunden beendet worden. Der Verdacht, dass sich dort eine bewaffnete Person aufhielt, habe sich nicht bestätigt, schrieben die Beamten auf Twitter.

Die Person soll sich nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst mit einer Handfeuerwaffe in der Öffentlichkeit gezeigt haben und anschließend in ein Kaufhaus an der Seilwinderstraße gegangen sein. Das meldete eine Zeugin. Die Polizei räumte daraufhin gegen 14.30 Uhr das Kaufhaus. Das Gebäude sei abgesucht worden, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur dpa. Der Verdacht habe sich jedoch nicht bestätigt. (dpa/ lni/ var)

++ Diese Meldung wurde um 17.19 Uhr aktualisiert. ++